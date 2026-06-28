„Gelato gust de Iași”, înghețată artizanală cu flori de tei

O gelaterie din Iași a lansat un nou sortiment de înghețată artizanală numit „Gelato gust de Iași”, inspirat de aroma inconfundabilă a florilor de tei din oraș. Florile de tei sunt infuzate în lapte pentru a crea o înghețată fină, delicată și cu un gust elegant.

„Mirosul de tei este acel parfum care plutește pe străzile Iașului la început de vară și care acum poate fi savurat într-o înghețată ce evocă plimbările prin Copou, serile liniștite de iunie și farmecul Târgului Iașilor. Este o experiență autentică de gelato artizanal, un simbol al orașului transpus într-un produs gustos”, a declarat Mihai Petrilă, cofondatorul gelateriei COSI BUONO.

Începând cu primul weekend al lunii iulie, gelateria va introduce pe piață trei noi sortimente de înghețată artizanală cu alcool. Acestea sunt inspirate de amintiri din locuri precum o terasă cu vedere la Canal Grande din Veneția cu gust de Aperol, un local boem din cartierul Gotic din Lisabona cu aromă de Mojito și o combinație de rom cu ciocolată inspirată din Belgia, capitala ciocolatei.

Fondată în Iași de Raluca și Mihai Petrilă, gelateria a devenit rapid un reper local, remarcându-se prin sortimente originale precum nuci cu smochine, cheesecake cu lavandă și afine, lămâie cu mentă sau migdale cu portocale.

Până în prezent, au fost vândute peste 4 tone de înghețată, cele mai populare gusturi fiind fistic, lămâie cu mentă, mango, ciocolată cu portocale și nuci cu smochine.