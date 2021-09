„E o surpriza pentru mine. Ce-am mai fi râs, Robert, daca ar fi fost un talk-show. Nu exista o reteta a succesului in ce inseamna presa din Romania. Exista un singur lucru: a fi sincer cu tine si cu telespectatorii. Ceea ce facem este sa ascultam oamenii. O reteta care va schimba totul in presa: sa punem oamenii pe primul loc. Omul trebuie sa fie si este mai presus de orice.”, a spus jurnalista la primirea premiului.

Este una dintre cele mai cunoscute femei de televiziune din România. În paralel cu cariera sa de jurnalist este și Președintele și Ambasadorul Fundației Mereu Aproape, care s-a mobilizat încă de la începutul pandemiei pentru a ajuta sistemul medical românesc.

Proiectele pe care le-a coordonat, atât prin intermediul Observatorului, cât și prin fundație, au tras semnale de alarmă în spațiul public cu privire la o mulțime de probleme cu care ne confruntăm.

„S-a văzut toată munca echipei, campaniile Observatorului sunt extrem de apreciate de public: «După noi, gunoiul», de exemplu, a atras atenția autorităților și astfel sper că se mai rezolvă o parte din problemele populației. În această minunată muncă pentru oameni, pe care o fac zi de zi, este fantastic sentimentul reușitei!”, transmite Alessandra Stoicescu pentru Revista Capital.

Prin intermediul Fundației Mereu Aproape și cu ajutorul donațiilor cetățenilor de rând s-au dus la capăt o mulțime de proiecte de susținere a sistemului medical în această perioadă complicată.

„S-a muncit enorm: Am dotat ISU cu unități mobile de terapie intensivă, cu ajutorul românilor generoși care au donat în cadrul Teledonului Români Împreună; am continuat proiectele de dotare a spitalelor cu echipamente medicale performante, sprijinind astfel medicii și sistemul medical; am realizat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu de la Runcu primul și singurul centru de recuperare post Covid din România”, ne povestește Alessandra Stoicescu.

Odată cu relaxarea restricțiilor a început și planificarea evenimentelor business. Jurnalista a organizat și moderat „Health Forum”, o dezbatere pe tema sănătății, care a adus la aceeași masă decidenți din Guvern și Parlament alături de personalități din sistemul medical privat și nu numai. „Voi continua seria acestor forumuri pe mai multe teme de impact, deoarece astfel cresc șansele găsirii și implementării unor soluții pe termen lung.”

O carieră dedicată televiziunii, carității și familiei

Rețeta succesului pentru grupul media din care prezentatoarea face parte este una compusă din „foarte multe ingrediente de calitate”, conform declarațiilor sale pentru Revista Capital. „Doar ieșind din tipare poți merge înainte cu upgrade-uri semnificative. Iar dacă ai ingrediente de calitate, poți să nu respecți rețeta, pentru că sunt foarte mari șansele să iasă chiar ceva mai bun. Multă muncă, încredere de sine, respect și implicare în echipă, viziune, disciplină, atitudinea transformată într-un atu, și… «țintește sus»”

Pe plan personal, cele mai importante realizări ale Alessandra Stoicescu țin de educația Sarei, fiica sa: „Tot pentru ea, în eforturile noastre de a-i oferi o lume mai bună, fac tot posibilul pe plan profesional să se întâmple asta”, completează omul de media. Primul lucru pe care îl face dimineața, când ziua începe, este să petreacă câteva ore cu fiica sa, până pleacă la muncă. În rest, prezentatoarea nu are o zi identică cu alta, singura certitudine ținând de orele în care este live și ne prezintă cele mai importante evenimente ale zilei: „Sunt puține zilele în care am același program, dar acestea sunt coordonatele constante.”

Hobby-urile Alessandrei Stoicescu sunt următoarele: schiatul în timp de iarnă, călătoriile, dar și „O carte bună, citită la umbra magnoliei din curtea casei”.