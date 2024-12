Având în vedere performanțele atinse, Iancu Guda a fost prezent în cadrul Galei Premiilor Capital de pe data de 16 octombrie. Acesta a fost premiat în cadrul evenimentului pentru „realizarea celor mai urmărite emisiuni TV de educație financiară pentru publicul larg”.

„Mulțumesc pentru faptul că promovați educația financiară pentru publicul larg. Acest lucru îl spune o persoană care credea că face educație financiară poporului și care când a văzut ultimele cifre a realizat că este într-o bulă, vorbind cu 2% din cei care se uită la televizor în ultimii cinci ani. Ca CEO de multinațională în ultimii 7 ani precedenți, lucram cu corporații care aveau de la 10 milioane de euro în sus și credeam că fac educație financiară antreprenorilor. Realitatea este că nu vorbeam cu 98 % dintre cei care se uită la televizor și cei care au peste 10 milioane de euro în România sunt 1%. Când facem ceea ce facem, trebuie să realizăm că nu este vorba despre noi. Este ușor să rămâi într-o bulă și să vorbești celor cu studii peste medie și venituri superioare, care sunt 3-4%. Nu schimbi România vorbind în bulă. Schimbi România vorbind către cei mulți, care au cel mai mult nevoie de educație financiară”, a declarat Iancu Guda pe scena Capital.

Perseverența, cuvântul cheie

Expertul a explicat că este extrem de greu să faci educație financiară în România. Mai exact, este nevoie de multă perseverență și expunere pentru ca mesajul central să ajungă la oameni.

„Pe de o parte, mă bucur pentru acest premiu și înseamnă mult pentru mine, pentru că vine și după câteva săptămâni în care am fost dezamăgit. Încerci să faci educație financiară și realizezi că poți convinge 1.000 de profesori cu un argument, dar nu poți să convingi un om mai puțin inteligent cu 1.000 de argumente. Care este soluția? Antidotul la toată treaba aceasta este perseverența. Nu funcționează? Mărești doza. Asta am făcut în ultimele trei luni, vorbesc publicului larg. Sunt aproape un milion de oameni către care ajunge mesajul meu în fiecare zi. De la anul o să măresc și mai mult doza și tot așa, până când o să vedem o schimbare reală în România. Politicile și măsurile gândite de politicieni sunt făcute pentru cei mulți, nu pentru antreprenorii din bulă sau cei cu studii superioare, venituri peste medie. Este foarte greu să faci educație financiară în România. Miza este enormă, de aceea nu mă voi opri. Medicamentul e bun, trebuie doar să creștem doza”, a adăugat Iancu Guda.

Decizii financiare inteligente

Iancu Guda a acumulat o experiență de peste 20 ani în domeniul managementului riscului de credit. Din anul 2013, este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA.

De asemenea, începând cu anul 2017, Iancu este autorizat de către ASF pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management. Mai nou, expertul este și realizator la Antena 1. Înainte de Antena 1, a colaborat cu Digi24. Acesta este și autorul unor cărți în domeniul financiar care au fost vândute în peste 100.000 de exemplare.

Din 2024, Iancu Guda a adus telespectatorilor Antena 1 un maraton de educație financiară. Cu ani de experienţă în spate, realizatorul TV prezintă telespectatorilor informații financiare într-o lume în permanentă schimbare. De la planificarea financiară în familie, la strategii de investiţii, gestiunea creditelor, asigurări, pensii private, educaţia financiară a copiilor şi tot ce trebuie să ştie pentru decizii inteligente în viaţă, toate se regăsesc în rubrica „IQ Financiar”.

Potrivit expertului, românii muncesc pentru bani, dar în același timp nu știu ce să facă în așa fel încât banii să lucreze pentru ei. Dependența de muncă și traiul de la o lună la alta pun oamenii într-o capcană financiară. Astfel, scopul rubricii de pe Antena 1 este de a crește cunoștințele financiare ale românilor. De asemenea, de a explica pe larg cum ar trebui gestionați banii. Scopul este să avem parte de prosperitate și stabilitate financiară.

Experiență profesională și implicare socială

După absolvirea facultății FABBV din cadrul ASE București, el a finalizat cu succes programul DOFIN—Centru de Excelență European. Ulterior, a obținut toate cele trei nivele de certificare CFA în anul 2016, și deține autorizația de formator ANC. Începând cu noiembrie 2014, a urmat cursurile EMBA Sheffield University. Acesta a finalizat cu succes la finalul anului 2016, fiind câștigătorul singurei burse integrale la nivel național.

Pe parcursul carierei profesionale, expertul a publicat peste 200 de analize, studii de impact și articole în publicațiile locale de afaceri (Ziarul Financiar, Hotnews, WallStreet, Profit.ro, Capital, etc.), dar și în cele internaționale (Financial Times, EU-Business etc.).

Iancu Guda este și fondatorul și președintele ONG-ului ASSET (Asociația Susținem Sănătatea și Educația pentru Toți). Este un program social non-profit prin care se susține educația financiară a copiilor, tinerilor și adulților. Un proiect de notorietate dezvoltat prin această asociație este MiM (Money în Motion). Mai exact, o aplicație gratuită pentru monitorizarea și evidența cheltuielilor în familie.

Începând cu martie 2012, este membru activ al AAFBR. Astfel, a preluat responsabilitatea de Vice-Președinte pentru perioada 2014–2016 și 2020–2022. De asemenea, a ocupat și funcția de Președinte al Consiliului Director pentru perioada 2016–2020 (2 mandate).

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români.

