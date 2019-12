Câștigătorul categoriei „Avocatul Anului” a fost nimeni altul decât Adrian Cuculis. Renumitul avocat a câștigat numeroase procese în multiple domenii de activitate: de la bănci, afaceri, fiscalitate la cazuri complexe cu mare impact emoțional. El s-a implicat gratuit și reprezintă persoane păgubite în dosare precum cel al mineriadei, cel al Revoluției, Colectiv, iar cel mai recent este cel al celor 60 de persoane care au suferit în urma blocului ars din Sectorul 5.

Un discurs plin de sinceritate și emoții

Premiul a fost înmânat de către George Muscalu, Consilier Personal al Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. „Un avocat care a pus suflet și chibzuință, alături de profesionalism. Un avocat care este dedicat profesiei”, a spus George Muscalu, în deschidere, despre Adrian Cuculis.

La doar 33 de ani, Adrian Cuculis este fondator și coordonator al firmei de avocați „Cuculis și Asociații”, care numără 40 de avocați. În urma unui articol publicat de către Capital, acesta a decis să reprezinte pro bono mai mulți oameni cu handicat cărora le-au fost tăiate ilegal pensiile de handicap.

Acesta este întregul discurs al lui Adrian Cuculis:

„În seara asta au fost premiați oameni care au niște rezultate excepționale. Eu mă număr printre cei din categoria societății civile, care nu a făcut mare lucru, ci ceea ce fac și colegii mei avocați, care merită în egală măsură același premiu. Premiul acesta nu puteam să îl câștig și nici să fiu nominalizat dacă nu aveam o echipă extraordinară în spate. Suntem cam 40 la număr chiar dacă în față apare unul singur care primește premiul din partea revistei Capital. Mulțumesc revistei Capital pentru posibilitatea de a fi în seara asta aici. Am emoții. La instanță e mai ușor. E prima dată când mă aflu pe o scenă. Sper ca și în deceniul următor de avocatură, pentru că voi face treaba asta cu siguranță și pentru următorii 10 ani, să mai primesc un premiu, nu neapărat pentru toată cariera pentru că am de gând să ies din viață și din carieră în același timp. Mulțumesc revistei Capital din nou. Fiecare avocat care ia o cauză pro bono este un erou pentru că se premiază eroii, nu neapărat eu, pentru că am în spate o întreagă echipă, plecând de la stagiari. Avem o vorbă, că stagiarii nu sunt avocați compleți însă vă spun cu siguranță că sunt mai compleți decât cei care sunt definitivi. Vă mulțumesc tuturor.”

Care sunt ceilalți nominalizați la această categorie

Ceilalți doi avocați care au fost nominalizați sunt Cosmin Vasile și Ana Maria Baciu.

Cosmin Vasile este unul dintre cei mai buni avocați din zona de arbitraj din România. El a reprezentat statul român într-un proces cu Enel, la curtea de arbitraj de la Paris. A adus statului 400 de milioane de euro, pe care italienii sunt obligați să îi plătească pentru că nu și-au respectat angajamentul privind investițiile în modernizarea rețelelor. Astăzi conduce societatea Zamfirescu Racoți Vasile& Partners(ZRVP).

Ana Maria Baciu a fondat pe 1 iunie 2019, alături de colega sa de la NNDKP, Cosmina Simion, una dintre cele mai puternice societăți de avocatura din România pe zona de proprietate intelectuală. Aceasta a fost prezentă în top 250 mondial al celor mai buni avocați din această zonă când lucra la NNDKP. Printre clienții asistați de ea, de-a lungul timpului se numără companii naționale și multinaționale din sectoare diverse, ca IT, media, industria autor sau FMGC.

