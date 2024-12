Având în vedere reușitele sale atinse de-a lungul carierei, Ruxandra Ion a fost una dintre persoanele premiate în cadrul Galei Premiilor Capital, eveniment organizat pe data de 16 decembrie. Ruxandrei Ion i s-a acordat premiul pentru „ Cel mai renumit producător de seriale TV din România”. Deși nu a putut fi prezentă la Gală, producătoarea TV a transmis un mesaj video pentru oamenii din sală.

„Sunt onorată să primesc un premiu de la o publicație așa prestigioasă. Am avut un an destul de complicat cu trei echipe, două proiecte noi originale. A fost foarte mult de muncă, a fost un an foarte greu. Dar, terminăm cu toții anul fericiți pentru că rezultatele de până acum au fost foarte bune. Până la urmă, când muncești mult ai și bucuria muncii împlinite”, a declarat Ruxandra Ion pentru Revista Capital.

Pasiune și experiență

Ruxandra Ion este cea mai vestită producătoare de televiziune din România. A urmat Facultatea de Filologie din cadrul Universității din București, fiind de asemenea asistent de regie la Teatrul Mic, perioadă în care a lucrat cu cei mai mari regizori români, printre care Silviu Purcarete, Cătălina Buzoianu și Dan Pița.

În 1990, a fost angajată la TVR unde, după câteva luni în care a fost regizor de montaj, s-a remarcat și a fost promovată ca realizatoare. La numai o lună de la acest eveniment, a realizat prima emisiune pentru copii, intitulată „Abracadabra”. Ulterior, s-a alăturat familiei Pro TV, la doar o lună de la înființarea postului, și a devenit primul producător independent de emisiuni pentru copii din Estul Europei.

În martie 1998, este numita director executiv al primului canal TV pentru femei din Romania, ACASA TV. În 2004, devine și producător general Media Pro Pictures. Ulterior, în 2008, aceasta a fost numită în poziția de Channel & Content Strategist în cadrul CME și Vice President MediaPro Pictures. Să nu uităm, în 2016, Ruxandra a preluat frâiele postului Euforia TV, transformându-l în Happy Channel. Aceasta a spus în multe declarații că televiziunea este marea sa pasiune și marea sa dragoste. Teatrul a reprezentat totuși o perioadă importantă din viața producătoarei. Acesta a fost un mod prin care s-a putut bucura de artă în perioada comunistă.

Parte din povestea Antena 1

Astăzi, pe Ruxandra Ion o regăsim în echipa câștigătoare a Trustului Intact, unde a adus pe micile ecrane timp de ani de zile, unele dintre cele mai populare producții. Câteva exemplu în acest sens sunt „Fructul Oprit”, „Sacrificiul” sau „Adela”. De asemenea, producătoarea a început să lucreze din 2024 la două noi proiecte, care se așteptă să fie extrem de vizionate de români. „Iubire cu parfum de lavandă” este o producție pentru care au fost difuzate deja primele două sezoane. De asemenea, în prezent este în lucru și sezonul cu numărul trei. O altă producție din acest an este „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Aceasta va avea premiera pe Antena 1 în luna ianuarie a anului 2025.

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul: PHILIP MORRIS ROMÂNIA, RECICLAD’OR, CATENA, EXIMBANK, GRAMPET, TINMAR, BUDUREASCA, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ, PRIVILEG ȘI CLUB ONE. Parteneri media: www.evz.ro și www.infofinanciar.ro.

Întregul eveniment poate fi urmărit AICI .