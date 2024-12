De peste două decenii, Iosif Ion Prunner este dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu”. Iar de-a lungul carierei sale, ca dirijor de orchestră, acesta a colaborat și cu Orchestra Naţională Radio şi cu Opera Naţională din Bucureşti, dar și cu ansambluri de renume la nivel european precum Corul Orfeu, Orchestra Capitol sau Filarmonica Rusă.

Iosif Ion Prunner a fost prezent luni, 16 decembrie, în cadrul Galei Premiilor Capital unde a primit „Premiul pentru cele peste două decenii de excelență în arta corală”.

„Vă mulțumesc. Încerc să fiu cât mai concis, deși am multe de spus. În primul rând mă bucur că acest această revistă capital, unde întâlnim crema oamenilor de afaceri, se apleacă pentru cultură. Mulțumesc domnului Dan Andronic pentru acest gând. E foarte important să știm că marile opere culturale au fost sprijinite prin inițiative private și ar fi foarte bine ca statul român să încurajeze sponsorizarea cu o nouă lege a sponsorizării.

Iar în ce privește partea cealaltă dorința mea, visul meu este ca să reușim, ca și în cultură, să nu inventăm roata și să aplicăm legislația europeană pentru instituțiile finanțate cu bani publici, ceea ce nu se întâmplă actualmente în România. Vedeți unde am putea ajunge, avem al 3-lea festival de muzică, festivalul Enescu, dar infrastructura culturală a marilor ansambluri care sunt finanțate de stat lasă de dorit.

Ce mă bucur eu că am reușit ca împreună cu artiștii corului filarmonicii George Enescu să facem turnee la Londra, la Berlin. Și la Berlin am avut bucuria să cântăm cu cea mai bună orchestră din lume, Filarmonica din Berlin, unde am interpretat simfonia a 9-a. Ce poți să îți dorești mai mult ca artist?

Numele meu, numele familiei mele este de vreo sută de ani și mai bine în România. Ei au venit din Austria au creat o școală muzicală la Conservator. Vreau să mulțumesc încă o dată și să vă doresc mult bine. Să sperăm că statul român va încuraja legea sponsorizării și legea instituțiilor de spectacole ca să mergem înainte”, a declarat dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu” pe scena Premiilor Capital.