Ovidiu Călin a urmat studiile doctorale la University of Toronto, Canada. În 2000, și-a luat acolo doctoratul în matematică cu o teză despre aplicațiile geometriei diferențiale în ecuațiile cu derivate parțiale.

În cadrul Calei Premiilor Capital, Ovidiu Călin a primit premiul pentru Cursuri de inteligență artificială în fizică”.

„Sunt onorat să primesc acest premiu, mai ales că îl primesc în România și nu în altă țară. Deși, mm profesat pe trei continente, în cele mai mari universități ale lumii. Predau la nivel academic de 33 de ani și sunt profesor universitar de aproximativ 15 ani. Am ales să vin în România, și nu în altă țară, cu un proiect de inteligență artificială. Sunt trimis cu o bursă guvernamentală, cu ideea de a dezvolta în România o școală de inteligență artificială și de a preda un curs pe platforma Măgurele la Facultatea de Fizică.

Motivul principal pentru care sunt aici nu este pentru ca am scris peste 10 cărți, ci pentru ceea ce voi face anul acesta și anii viitori. Ideea mea este aceea de a face un institut de AI, pentru că, dacă nu-l facem noi aici în România, o să vină alții din alte părți, din China, din India. Mulți dintre cei care sunt oameni de business știu că afacerile lor depind foarte mult de această nouă paradigmă cu care ne luptăm cu toții”, a declarat Ovidiu Călin pe scenă.

Ovidiu Călin și cariera sa impresionantă

A început să predea geometrie și statistică la București, între 1993 – 1995. „Apoi am continuat ca teaching assistant și part-time lecturer la Toronto, în timpul anilor doctorali. Prima funcție serioasă a fost de visiting assistant professor la University of Notre Dame, Indiana, SUA în 2000 – 2002. Cea mai prestigioasă funcție a fost la Princeton University, în 2016-2017, în departamentul financial engineering. Titulatura o dețin la Eastern Michigan University unde am fost angajat ca tenure track faculty în 2002. Acum dețin poziția de full distinguished professor. Am vizitat și lucrat în diverse universități din Hong Kong, Taiwan, Japonia și Kuweit, timp în care am dezvoltat numeroase proiecte de cercetare“, povestește profesorul Ovidiu Călin.

Publicațiile sale includ peste 60 de articole și 8 cărți în domeniile învățării automate, finanțelor computaționale, proceselor stochastice, calculului variațional și analizei geometrice. Spre exemplu, lucrarea ”Deep learning architectures. A mathematical approach” carte descrie modul în care funcționează rețelele neuronale din punct de vedere matematic. Ca urmare, rețelele neuronale pot fi interpretate atât ca aproximatori universali de funcții, cât și ca procesoare de informații. Cartea face o punte între ideile și conceptele rețelelor neuronale, care sunt utilizate în prezent la un nivel intuitiv, și limbajul matematic modern precis, prezentând cele mai bune practici ale primelor și bucurându-se de robustețea și eleganța celor din urmă.

Această carte poate fi utilizată într-un curs postuniversitar de învățare profundă, primele părți fiind accesibile studenților de nivel universitar superior.

O altă lucrare a savatului este ”Introducere informală în calcul stochastic cu aplicații”. Majoritatea ramurilor științei care implică fluctuații aleatorii pot fi abordate prin intermediul calculului stohastic.

