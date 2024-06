Mara Gojgar, fondatorul Confident Agency, a fost premiată în cadrul Galei Capital Femei de succes, Ediția 2024, pentru extinderea cu succes în Spania a agenției de comunicare integrată.

În urmă cu doi ani, agenția de comunicare multichannel Confident a făcut un pas îndrăzneț – a deschis un birou la Barcelona și a format o echipă locală.

Lista reușitelor agenției nu se rezumă însă doar la atât. Aceasta include și dezvoltarea portofoliului de clienți, precum și tranziția către o nouă structură a echipelor.

„Tot în 2023, împreună cu Venus Five, studioul de producție vizuală, am finalizat procesul de rebranding al agenției, sub umbrela The Confident Group. Astfel le putem oferi clienților servicii integrate și rapiditate în execuție la costuri competitive.“, a mai precizat Mara.