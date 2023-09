Made in Romania este un proiect realizat de Bursa de Valori București, care are drept scop identificarea și promovarea companiilor românești de succes.

Înscrierea în această competiție s-a făcut prin nominalizare, iar cele 50 de companii semifinaliste selectate au fost votate de către public și juriu, care au ales dintre acestea 15 finaliste.

De peste 29 de ani, echipa Fiterman Pharma este unită de aceeași dorință de a crea și oferi soluții terapeutice la standarde de calitate internaționale și mândră de reușitele obținute aici, în România, și peste hotare, în cele 30 de țări în care exportă peste 120 de produse din portofoliu.

„Dintotdeauna am fost mari susținători ai brandului românesc, în toate domeniile, și mereu am încercat să lucrăm cu companii din România și să promovăm tot ce înseamnă Made in Romania.

Inițiativa Bursei de Valori București este absolut fantastică pentru că un pilon extrem de important în creșterea economică a fiecărei țări îl reprezintă Patriotismul și doar susținând Made in Romania putem susține sentimentul de apartenență”, a declarat Patricia Fiterman, CEO al companiei Fiterman Pharma, în cadrul Galei de premiere Made in Romania.