Nela Vica Andrieș nu a condus vreodată un serviciu social în Voluntari sau în Ilfov

„Sora mea NU A CONDUS VREODATĂ un serviciu social care avea atribuţii în Voluntari sau Ilfov în cazul bătrânilor, a persoanelor cu dizabilităţi. Revin cu această precizare! Am citit răspunsul oficial al Direcţiei de Asistenţă Socială Voluntari, publicat astăzi în presă, şi cred că este clar. Doar cine vrea să ne convingă că albul e negru vede altceva.

Nela Vica Andrieş nu a fost vreodată şef peste Direcţia de Asistenţă Socială Voluntari şi nu a avut vreodată atribuţii privind persoanele adulte sau a persoanelor cu dizabilităţi. În plus, în document scrie clar că între august 2018 şi aprilie 2021, doamna Nela Vica Andrieş a avut raporturile de muncă suspendate”, a transmis, miercuri, Gabriela Firea.

Potrivit spuselor sale, sora ei a ocupat o funcţie de execuţie până în decembrie 2021, când a fost promovată pe funcţia Şef Serviciu – Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială având atribuţii doar pe copii şi relaţia cu ONG-urile. Din ianuarie 2022, până în luna februarie 2023, raporturile de muncă au fost suspendate la cerere, aşadar nu a profesat nici în această funcţie.

În concluzie, între august 2018 şi februarie 2023, sora ei a lucrat efectiv la DAS Voluntari doar opt luni şi în domeniul copiilor, nu al adulţilor sau al persoanelor cu dizabilităţi. Nici din februarie 2023, când s-a transferat la DGASPC Ilfov, sora ei nu a lucrat în domeniul persoanelor vârstnice sau adulte cu handicap, ci are atribuţii pe programe educative pentru copii.

Potrivit Buletinului de București, Nela Vica Andrieș a lucrat la Direcția de Asistență Socială a Primăriei Voluntari din aprilie până în decembrie 2021, când a devenit chiar șefă de serviciu în cadrul instituției din subordinea cumnatului său, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari. Perioada în care ea a lucrat în instituție coincide cu perioada efectuării a lapte controale de către colegii săi într-unul dintre centrele Cristinei Dumitra.

Gabriela Firea a intervenit în scandalul azilelor groazei

Cu două zile în urmă, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a intervenit în scandalul azilelor groazei, precizând că cel mai important lucru este să se afle adevărul și că acest scandal nu trebuie să fie confiscat în plan politic.

„Orice persoană de buna credință nu poate fi nepăsătoare când află astfel de informații fie că este vorba de azile din Ilfov sau alte județe. Nu poți să aperi pe cineva care se face vinovat de rele tratamente, mai ales că vorbim de oameni cu dizabilități. În fiecare clipă a existenței noastre menirea este să facem lucruri bune.

Eu am făcut, dar nu am menționat nici pe Facebook și nici în interviuri. Deci, nu putem găsi o scuză pentru aceste personaje. Cred și sper că justiția va arăta vina fiecăruia în parte. Important este să se afle adevărul. Pentru că, dacă acest scandal este confiscat în plan politic, atunci vorbim despre altceva. Am avut reacții, dar nu pentru a câștiga simpatie de partea mea”, a explicat, luni, Gabriela Firea.