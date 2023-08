Gabriela Firea a spus că Ștefan Godei nu a fost nici șoferul său, nici nepotul soțului ei, Florentin Pandele. De asemenea, nu este nici finul cuplului, a mai precizat aceasta.

„Ștefan Godei nu a fost șoferul meu. Asta vreau să explic încă o dată. Intenționat s-a spus greșit că eu aș fi mințit că nu-l cunosc. Titlurile erau așa: șoferul Gabrielei Firea; nepotul lui Florentin Pandele, finul cuplului Firea – Pandele. Nu este nici nepotul lui Florin, nu este nici finul nostru, nu a fost nici șoferul nostru. Eu am același șofer de peste 15 ani și îl cunosc toți colegii din presă și toți parlamentarii. Am carnet de șofer. Conduc de ani, însă la întâlniri speciale, în centru, unde nu găsești loc de parcare, preferam să merg cu un coleg. Deci, nu a fost șoferul meu. Eu nu am spus că nu îl cunosc, doar că nu este nepotul lui Florin, nu este finul nostru și nu a fost șoferul meu”, a spus ea în emisiunea lui Marius Tucă, transmisă de Gândul.