Gabriela Firea a povestit că a intrat în politică la sugestia soțului său, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari. După ce a câștigat primul mandat de senator, a candidat pentru postul de primar al Bucureștiului, iar apoi a revenit în Senat. Cât despre a doua candidatură la Primăria Capitalei, aceasta a spus că nu înțelege nici în ziua de astăzi cum a pierdut.

„În 2012 am candidat pentru Senat în județul Ilfov, la sugestia soțului meu, primarul din orașul Voluntari, Florentin Costel Pandele. El mi-a spus să nu stau doar de partea cealaltă a baricadei unde doar critic și analizez, combat anumite decizii ale politicienilor. Presa este extrem de importantă în orice stat, desigur, dar el a crezut că am și calități de politician și că aș putea fi utilă în special în această zonă socială, să fiu un parlamentar bun, harnic, energic.

În 2012 am candidat pentru Senat, am câștigat alegerile, am avut un prim mandat de senator, ulterior am candidat pentru Primăria Capitalei și pe urmă tot la Senat. A mai fost o bătălie la Primăria Capitalei pe care nici acum nu înțeleg cum am pierdut-o.”, a declarat aceasta în cadrul emisiunii lui Marius Tucă, transmise de Gândul.