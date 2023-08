Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, se ferește să facă vreo legătură între predecesoarea sa, Gabriela Firea, şi scandalul centrelor în care vârstnicii erau trataţi inuman.

”Am evitat să atac în acele zile, să vorbesc despre Gabriela Firea şi despre acea situaţie absolut îngrozitoare. Ce am spus atunci, am spus că ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat ulterior, la Târgu Mureş, din păcate, este o manifestare a unui stat în care multe instituţii nu funcţionează. În ceea ce o priveşte pe Gabriela Firea, eu pot să spun, dincolo de acest scandal în care nu am vrut să intru, a fost un primar extrem, extrem de slab pentru Bucureşti. A dus, literalmente, Primăria în faliment, am găsit 3 miliarde de lei datorii curente şi conturile blocate, a dus RADET-ul în faliment, a dus societatea de transport aproape de faliment şi nu am văzut niciun mare proiect şi nicio direcţie în care oraşul ăsta să meargă. În schimb, am văzut fel de fel de cheltuieli aiurea”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, într-o emisiune la Digi 24.