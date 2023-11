Fostul ministru al Familiei, Gabriela Firea, respinge categoric acuzațiile aduse ei și soțului său cu privire la presupusa implicare în scandalul dosarelor sociale false din Județul Ilfov. Declarația vine în contextul în care Consiliul Politic Național PSD, a decis revenirea sa în funcțiile politice de prim-vicepreședinte PSD și președintă a PSD București.

Gabriela Firea argumentează că această presupusă implicare în cazul dosarelor sociale false este doar o continuare a seriei de atacuri la persoană, manipulări și linșaje mediatic în care a fost implicată în ultimele luni. Ea subliniază că aceste atacuri au scopul de a o compromite public și de a întări percepția negativă creată în urma scandalului azilelor.

Ea menționează că a apelat la instrumentele legale pentru a face față atacurilor la adresa sa. În acest sens, ea a depus plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului pentru denigrările la adresa sa. Unele dintre acestea au fost deja soluționate cu amendă, iar altele își urmează cursul.

Cu toate acestea, după patru luni de presiune zilnică, Firea consideră s-a depășit orice limită. Ea și familia ei se vor adresa justiției pentru a se simți protejați.

„Sunt convinsă că cetățenii sunt mult mai inteligenți decât cei care au apăsat butonul ca eu să fiu denigrată zilnic. Să ne uităm în urmă, la evoluțiile politice, și vom vedea că niciodată nu au câștigat pe termen mediu și lung cei care au apelat la jocuri și campanii murdare, bazate pe minciuni, manipulări, jigniri, atacuri la demnitatea umană.

Toată viața mea am dedicat-o oamenilor, am ajutat oameni în nevoie, la fel și soțul meu. Nu am fi putut face rău cuiva. Ne stă mărturie toată activitatea noastră pe care nu o poate știrbi cineva, oricât s-ar chinui”, a mai scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.