După ședința Consiliului Politic Național al PSD, Gabriela Firea a fost întrebată dacă Marcel Ciolacu ar trebui să candideze la prezidențiale.

Firea a răspuns că, din punctul său de vedere, Marcel Ciolacu, președintele partidului, este persoana cea mai potrivită și indicată să candideze la Președinția României.

Ea a adăugat că nu a analizat dacă acesta își dorește să se înscrie în această cursă electorală.

„Am discutat cu toţi colegii din ţară, am analizat rezultatele alegerilor, ne-am bucurat pentru cei care au câştigat, am discutat şi analizat parţial, pentru că vom merge şi la şedinţele pe regiuni să discutăm mai aprofundat, despre cei care, din păcate, nu am câştigat”, a transmis prim-vicepreşedintele PSD.