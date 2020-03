„Desi sunt vremuri de criza, toate stimulentele pentru sanatate si sociale vor fi platite! Acestea au inceput sa se acorde la initiativa mea, ca primar general, de aproape trei ani. Unii dintre cei care critica acum anumite intarzieri, din cauza cheltuielilor mari pe care le avem in timpul pandemiei de coronavirus, nici macar nu au votat aceste proiecte, atunci cand am venit cu ele in Consiliul general, dar acum se arata ingrijorati de soarta oamenilor, in chip ipocrit”, a transmis Firea pe Facebook.

Persoanele adulte cu dizabilități vor primi stimulentul financiar integral

„Primaria Capitalei prin Directia de Asistenta Sociala anunta ca persoanele adulte cu dizabilitati vor primi si luna aceasta stimulentul financiar integral, in valoare de 500 de lei. Detalii :

Primarul General, Gabriela Firea: „In aceasta perioada atat de dificila, am facut tot ce ne-a stat in putinta astfel incat cei peste 53.000 de adulti cu dizabilitati din Bucuresti sa poata primi integral ajutorul in valoare de 500 de lei, pe care Primaria Capitalei il acorda de mai bine de doi ani. Ii asigur pe toti bucurestenii care primesc stimulente financiare de la Primaria Municipiului Bucuresti ca acestea nu vor fi sistate, chiar daca Primaria Capitalei se afla in linia intai in lupta pentru combaterea coronavirusului, prin numeroase directii de actiune”.

Reamintim ca, in aceasta perioada, o mare parte din resursele financiare ale Primariei Capitalei pentru luna martie au fost redirectionate catre aprovizionarea spitalelor si asigurarea protectiei personalului medical, pentru asigurarea unei mese calde pentru persoanele cele mai expuse riscului de marginalizare sociala, precum batranii de peste 65 de ani si oamenii strazii si asigurarea serviciilor edilitare (incalzire, transport public).

Primarul General, Gabriela Firea, a mai declarat: „Vom solicita Guvernului sa emita un act normativ care sa prevada sistarea executarilor silite pe bugetele UAT-urilor, pe perioada starii de urgenta. Toate primariile din Romania isi concentreaza resursele pentru combaterea raspandirii coronavirusului. Si Primaria Capitalei, de exemplu, trebuie sa plateasca datorii rezultate din procese initiate cu multi ani in urma”, a adăugat aceasta.

Informațiile mincinoase din spațiul public

„In ceea ce priveste informatiile mincinoase din spatiul public ale unor politicieni care anuntau sistarea acesui ajutor financiar, observ cu amaraciune ca, in aceasta perioada atat de dificila, in care toti ar trebui sa contribuim la rezolvarea crizei si in care culoarea politica nu ar trebui sa conteze, politicieni PNL sau USR nu rateaza nici o ocazie sa incerce sa denigreze Primarul General sau Primaria Capitalei. De data aceasta ei pretind ca sar in apararea persoanelor adulte cu dizabilitati, desi, atunci cand am propus Consiliului General infiintarea unui sprijin financiar pentru acestia, cei de la PNL sau USR s-au abtinut sau chiar au votat impotriva! Consider ca in aceasta perioada ar trebui sa lasam orgoliile politice deoparte si sa nu mai inducem panica in randul populatiei!”

Astfel, pentru pentru plata stimulentelor financiare din luna martie s-a alocat suma de 8,3 milioane de euro (aproximativ 41 milioane de lei) pentru acoperirea:

– Stimulentului in valoare de 1.000 lei pentru cei 6.005 copii cu dizabilitati, pentru luna februarie 2020

– Stimulentului in valoare de 500 lei pentru cei 53.176 adulti cu dizabilitati

– Stimulentului pentru nou-nascuti in valoare de 2.500 lei pentru cele 1604 dosare depuse in decembrie 2019-ianuarie 2020

– Voucherului materna in valoare de 2000 lei pentru 4.000 de gravide (dosare depuse pana la data de 10 februarie)

– Ajutorului social comunitar pentru sustinerea celor 154 de familii monoparentale pentru luna februarie 2020.

– Sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului scolar pentru dosarele depuse pana la data de 1 martie.

– Stimulentului financiar pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap pentru plata aferenta lunii martie 2020 in valoare de 500 lei.

Plata stimulentelor se va face, ca de obicei, in ultima zi lucratoare a lunii martie, repectiv 31 martie. Pentru distributia voucherelor materna se vor identifica solutii pentru expedierea acestora prin posta/curier, urmand sa se comunice detalii in acest sens in cel mai scurt timp”, a încheiat edilul.