„În calitate de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European am solicitat, ieri, printr-o scrisoare adresată comisarului pentru Piața Internă, Thierry Breton, și comisarului pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, luarea unor măsuri urgente, necesare pentru sprijinirea IMM-urilor, Industriei Farmaceutice și a Produselor Medicale, precum și pentru întărirea sectorului de cercetare și inovare și dezvoltarea inter-conectivității pe teritoriul UE.

Am solicitat Comisiei să ia măsuri urgente pentru ca industria medicală și farmaceutică să își poată întări capacitatea de a face față cererii crescute de materiale medicale și aparatură necesară pe teritoriul Uniunii. Am subliniat că aceste companii trebuie să își mențină și chiar să își crească capacitatea de producție în perioada următoare. Am cerut sprijinirea IMM-urilor care au suferit de pe urma acestei crize, dar și pentru acele întreprinderi care și-au reorientat activitatea pentru a putea combate deficitul existent în lanțul de aprovizionare.

În domeniul politicii digitale, le-am cerut celor doi comisari să asigure creșterea suportului pentru dezvoltarea conectivității în interiorul Europei, mărirea bandei de telefonie mobilă și fixă.

Am avut de asemenea câteva cerințe și în domeniul politicilor de cercetare. Le-am solicitat comisarilor să se aloce fonduri suplimentare pentru Programul Orizont și celelalte programe de cercetare.

Doresc ca cercetarea și inovarea să fie sprijinite mult mai mult în anii ce vor urma, pentru a putea avea la îndemână mijloace mai bune cu care să ne apărăm în cazul nefericit în care vor mai apărea situații de acest fel.”