Familia Gabrielei Cristea s-a infectat cu Sars-Cov-2. Prezentatoarea tv, Tavi Clonda și cele două fetițe s-au îmbolnăvit după ce s-au întors din vacanță. Aceasta a vorbit deschis despre cum a afectat-o Covid-19. Pe lângă afecțiunile fizice, ea a explicat că a suferit și pe partea emoțională.

„Acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ”

Potrivit vedetei, „acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ”, motiv pentru care a apelat la ajutorul unui specialist. Aceasta a recunoscut public că a trecut prin scenarii depresive în timp ce a fost izolată la domiciliu pentru a se vindeca. Soția lui Tavi Clonda, pe lângă tristețea acută, a suferit chiar și atacuri de panică.

„Am avut și fobii în timpul bolii”

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, de pe Antena Stars, mămica a povestit cum s-a simțit în perioada infectării, dar și ce complicații au apărut la scurt timp după vindecare. Gabriela Cristea a recunoscut că avut diverse fobii din cauza pericolelor pe care nu le-ar fi putut sesiza fără miros sau gust. „Mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim.”

„Eu m-am vaccinat în mai și mă testam periodic. Nu a fost atât de rău în timpul bolii, am avut patru zile în care m-am simțit rău, ca la o gripă așa, nu am făcut febră, cel mai mult am avut 38, am rămas fără gust și fără miros. M-am simțit bine în sensul că nu am avut niște simptome de astea… După patru zile, oboseam și obosesc încă foarte des. Dar am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul emisiunii ”Mireasa” și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a spus Gabriela Cristea la ”Xtra Night Show”.

S-au izolat cu toții

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, a declarat Gabriela Cristea.