Soțul prezentatoarei Gabriela Cristea s-a filmat duminică, 15 august, alături de Crina Abrudan, colega sa de echipa de la „Splash! Vedete la apă”. Astfel, aceștia apar pe Instagram, în timp ce se pregătesc pentru o nouă zi de antrenament.

„Intram la bazin”, a spus Crina Abrudan pe Instastory. Totodată, cei doi se aflau în fața hotelului din Bacau, unde sunt cazați toți concurenții.

Gabriela Cristea a filmat pentru aceeași emisiune

Amintim că Gabriela Cristea a filmat la rândul ei în cadrul aceleași emisiuni. Anterior, vedeta a dezvăluit că s-a aflat și ea în Bacău, pentru a se antrena într-un bazin olimpic.

„Prima seara si prima data in Bacau…singura! SPLASH!!! Despre restul va povestesc zilele urmatoare si fac si poze”, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

„Prima zi la sarituri…am fost varzaaaa! Hahahhaha! Dar distractia, distractia a fost maxima!”, a mai spus vedeta în altă postare.

De asemenea, vedeta a explicat la momentul respectiv că se afla singură în Bacău, fără Tavi Clonda și fetițele lor.

„Sunt în camera de hotel, în Bacău pentru că așa cum mulți ați intuit DA, sunt la Splash și o să mă vedeți pe Antena 1 începând cu 13 august. Bine, atunci începe show-ul, pe mine o să mă vedeți puțin mai târziu. A fost o primă noapte pe care am petrecut-o aici, în Bacău, destul de ciudată pentru că după multă vreme am dormit la hotel singură. Nu am fost nici cu fetele, nici cu Tavi”, a dezvăluit vedeta în mediul online.

