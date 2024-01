Vedeta de televiziune Gabriela Cristea nu a putut participa la premiera noului sezon al emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” din cauza unor probleme de sănătate care au dus la internarea ei în spital în miez de noapte. Simona Gherghe a fost nevoită să-i ia locul în această situație neașteptată.

Gabriela Cristea a împărtășit informații despre starea ei de sănătate cu urmăritorii săi online, explicând că a ajuns de urgență la spital după ce s-a trezit în mijlocul nopții cu febră și dureri în întreg corpul. Deși acum se simte mai bine, vedeta va rămâne la pat pentru câteva zile.

„Dragilor, din motive de sănătate, nu am sa fiu în seara aceasta alături de voi în direct la prima ediție din acest sezon. Cum mă fac bine, mă întorc la voi! Din păcate, de azi de dimineață am niște probleme de sănătate care mă țin în spital. Sunt convinsă că ne vom revedea curând, va trebui să stau, din păcate, câteva zile în concediu medial, cinci zile am primit, și sper să mă scuzați. Sănătatea e mai bună decât orice pe lumea asta și trebuie să ne preocupăm de ea dacă vrem să ne fie bine”, a transmis prezentatoarea TV.