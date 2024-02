Tavi Clonda îi ține la curent pe fanii săi cu ceea ce se întâmplă în viața sa. Recent, el a povestit pe rețelele de socializare prin ce a trecut cu fiica sa Iris, după ce aceasta s-a confruntat cu o infecție la ureche.

În același timp, artistul spune că și Gabriela Cristea s-a simțit rău și că de abia acum s-a întors la muncă. În ceea ce îl privește pe el și pe cealaltă fiică a sa, Victoria, ei nu au avut nicio problemă.

Am venit din vacanță, iar în două zile s-au îmbolnăvit. Trebuia să mergem mai devreme la doctor, să-i dăm antibioticul mai devreme. Peste două săptămâni, trebuie să ajungem iar la control”, spune el.

El le-a povestit fanilor că fiica sa a avut febră timp de o săptămână și că la fel s-a întâmplat și în cazul soției sale.

Revenind la cea mică, Tavi Clonda a precizat că nu crede că va fi nevoie să o opereze de polipi și amigdale, dar că trebuie să fie atenți cu ea.

„O săptămână am tras cu ea, cu febră. Și Gabi a fost cam la fel. Eu când am fost mic, m-am operat și de polipi și de amigdale. Să vedem și ce facem cu ea. Dacă te operezi când ești mic, te refaci mai repede. Cred că nu vom ajunge acolo, dar trebuie să fim atenți. Am fost la mai mulți medici cu ea. Nu ne ducem doar la unul. Așa facem de fiecare dată”, mai spune el.