Gabriela Cristea, implicată într-un nou proiect! Fanii au ghicit. Unde va putea fi văzută vedeta?

Este vorba despre emisiunea „Splash! Vedete la apă”, potrivit informațiilor transmise de Gabriela Cristea pe rețelele de socializare. Mai mult, vedete a dezvăluit și că se află în Bacău, pentru a se antrena într-un bazin olimpic.

„Prima seara si prima data in Bacau…singura! SPLASH!!! Despre restul va povestesc zilele urmatoare si fac si poze”, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

„Prima zi la sarituri…am fost varzaaaa! Hahahhaha! Dar distractia, distractia a fost maxima!”, a mai spus vedeta în altă postare.

Gabriela Criste, în Splash! Vedete la apă

Totuși, vedeta a explicat faptul că se află singură în Bacău, fără Tavi Clonda și fetițele lor. Totodată, aceasta va apărea puțin mai târziu în cadrul emisiunii de la Antena 1.

„Sunt în camera de hotel, în Bacău pentru că așa cum mulți ați intuit DA, sunt la Splash și o să mă vedeți pe Antena 1 începând cu 13 august. Bine, atunci începe show-ul, pe mine o să mă vedeți puțin mai târziu. A fost o primă noapte pe care am petrecut-o aici, în Bacău, destul de ciudată pentru că după multă vreme am dormit la hotel singură. Nu am fost nici cu fetele, nici cu Tavi”, a dezvăluit vedeta în mediul online.

Ce altă vedetă va apărea în emisiune?

Anna Lesko va putea fi văzută în rolul de co-prezentator în noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”. Vedeta îi va avea alături pe Răzvan Fodor, prezentatorul emisiunii „Burlacul”, care tocmai s-a terminat, și pe Ramona Olaru, cunoscută din emisiunea matinală „Neatza cu Răzvan și Dani!”.

Pe lângă aparițiile și promovarea ei în alte emisiuni ale trustului, Anna Lesko ar urma să primească lunar 4.500 de euro, respectiv 22,144 ron, potrivit informațiilor transmise de fanatik.ro

Sursa foto: Facebook / Gabriela Cristea