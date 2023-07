Reacția fostului ministru a apărut la scurt timp după publicarea sentinței.

A fost un dosar politic

Gabriel Oprea a afirmat că a fost un dosar politic.

„Acest dosar a fost închis astăzi, după aproape 8 ani lungi de procese, de acuzații lipsite de orice fundament, de atacuri la persoană, la familie, ofense și umilințe aruncate public, sistematic, asupra unui om nevinovat.

8 ani în care nimeni nu a luat în seama adevărul, care trebuie să primeze întotdeauna când vine vorba de justiție, indiferent că ne place sau nu ne place un om.

Paradoxal, într-o țară democratică, am fost pus în situația să lupt pentru a-mi dovedi nevinovăția, să mă apar de minciună, de fals și de manipulare pentru o vină care nu există.

Au fost, fără îndoială, dosare politice.

Avântul politic al partidului pe care l-am înființat m-a transformat în țintă și s-a considerat că trebuie să fiu oprit, eliminat.

Am reprezentat UNPR în patru guverne, două de dreapta, două de stânga și, că întotdeauna, am ales calea pe care am considerat-o corectă, chiar și atunci când această alegere a fost foarte grea. Sub steagul UNPR, mi-am făcut datoria, cu onoare, în funcțiile de ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și prim-ministru interimar.

Am fost alături de oamenii din sistemul de securitate națională, am sprijinit puternic și concret acest domeniu. Sunt militar și fiu de militar și am acționat întotdeauna cu sufletul. Mi-am respectat, de fiecare dată, cuvântul, chiar dacă am plătit pentru asta.

Partidul a ajuns să numere 500.000 de membri și aveam că țintă dublarea acestei cifre.

Un sondaj realizat de IRES, preluat de Realitatea TV, DC News, Adevărul etc., arată că 45% din români considerau că activitatea mea în funcția de premier interimar a fost una bună, iar 5%, că a fost foarte bună. În același timp, 48% considerau că activitatea că ministru și vicepremier a fost bună, iar 5% o cotau drept foarte bună. Astfel, în vara lui 2015, președintele UNPR, se bucură de aprecierea a 50% dintre români că premier și de 53% că vicepremier și ministru al afacerilor interne. În același timp, partidul se află la peste 12%. Așa stăteau lucrurile în august 2015.”, a transmis acesta, potrivit Antena 3 CNN.

Polițistul Bogdan Gigină a murit într-un accident rutier în 2015

În anul 2015, moartea polițistului Bogdan Gigină într-un accident rutier l-a obligat pe Gabriel Oprea să se retragă din Senat.

„Apoi, în luna octombrie, o tragedie fără margini a spulberat viață unui polițist și m-a aruncat într-o vâltoare în care nu aveam ce să caut și care a schimbat totul.

Tot ce am construit până în acea zi a fost uitat subit și am fost transformat, peste noapte, în “criminal”.

Nimic adevărat în acuzațiile absurde care mi-au fost aduse. Au fost dosare politice.

După apariția celui referitor la mașină de serviciu, am solicitat ridicarea imunității parlamentare. În urmă apariției dosarului referitor la accidentul rutier, am demisionat din Senat. Cred că nu greșesc dacă spun că am fost singurul parlamentar din istoria modernă a României care a demisionat din funcție în ciuda faptului că primisem din partea colegilor senatori un vot favorabil. Am demisionat din toate funcțiile și m-am pus la dispoziția justiției. Au fost 8 ani grei, dar am crezut cu toată forță că adevărul învinge și am mers pe drumul meu, cu credință în Dumnezeu.

Pentru o democrație sănătoasă, într-un stat de drept care își respectă cetățenii, este absolut obligatoriu că justiția să fie dreapta.”, a continuat acesta.

Gabriel Oprea a anunțat că va reveni în politică

Acum însă s-a făcut dreptate, spune Gabriel Oprea, care a anunțat cu acest prilej că va reveni în politica mare.

„În sfârșit, justiția a făcut dreptate.

Cred și astăzi că am ales calea corectă și mai cred că noi toți trebuie să avem încredere în justiția din România și în triumful adevărului.

Românii au credință în Dumnezeu și au cea mai mare încredere în Armata și în Biserica. Să învățăm să iertăm, să ne iubim aproapele. Cu războiul la granița, trebuie să strângem rândurile și să fim uniți mai mult decât oricând. Nu este vreme de experimente sau de erori la nivelul statului, nu mai e timp să greșim, să învățăm, ci este vremea specialiștilor, a experienței, a performanței, este vremea deciziilor exclusiv corecte pentru țară. Condusă de patrioți, de oameni care își iubesc țară, România are șansă să meargă pe drumul corect.

Dumnezeu nu ne lasă niciodată și Binele învinge întotdeauna. Am fost lovit, am fost doborât, am fost exclus, dar am învins, m-am ridicat și VOI REVENI ÎN POLITICA MARE.”, a conchis el.