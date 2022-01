Gutuia este un fruct românesc, cunoscut și apreciat pentru parfumul său dulce și proaspăt și pentru culoarea sa de un galben intens. Este mâncată cu plăcere de pofticioși, iar nutriționiștii ne sfătuiesc să mâncăm cât de des putem acest fruct.

Conform specialiștilor medicali, efectele benefice pe care gutuia le are asupra organismului uman sunt nenumărate datorită conținutului său de zaharuri simple, minerale și vitamine.

Beneficiile gutuii. Fruct ieftin, gustos și super sănătos

Gutuia conține substanțe pectice, ce au un rol major în reducerea colesterolului și ajută la eliminarea toxinelor din organismul nostru. În plus, fructul respectiv micșorează riscul apariției bolilor cardiovasculare, reglează tensiunea arterială și scade riscul de ateroscleroză.

De asemenea, mamele ar trebui să știe că o gutuie pe zi reduce inflamaţia gâtului, problemă cu care se confruntă des copiii iarna. În plus, seminţele de gutuie măcinate au efect calmant pentru tuse sau bronșită.

Gutuia este plină de catechină și epicatechină, substanțe chimice care ajută la curățarea colonului. În plus, așa cum am menționat anterior, gutuile sunt pline de vitamine și minerale, având: A, B1, B2, B6, E, PP, C, cupru, calciu, fosfor, sodiu, potasiu, fier și magneziu. Datorită acestui conținut ridicat de substanțe nutrivite, gutuia întărește sistemul imunitar și ajută la tratarea anemiei.

Ceaiul din frunze de gutui, ideal pentru diabetici

Iubitorii de ceai ar trebui să știe că infuzia din frunze de gutui conține quercetina și rutin, compuși fitochimici cu acțiune antioxidantă și antiinflamatorie. Astfel că ceaiul din frunze de gutui este benefic pentru diabetici și hipertensivi.

În plus, această infuzie delicioasă și parfumată ajută ficatul obosit și reduce infecțiile gasto-intestinale. Trebuie doar să punem la infuzat cinci grame de frunze de gutui, timp de 20-30 de minute. După ce se răcește ceaiul aromat, îl putem consuma cu plăcere zilnic, iar infecțiile gasto-intestinale sau diarea vor dispărea treptat.