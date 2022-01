Macul Roșu este o plantă erbacee anuală, care își are originile în zona Turciei și are un aspect cât se poate de plăcut. Are o tulpină dreaptă și este acoperită cu firicele de perișori protectori. Fiecare floare are două sepale ce cad în momentul când bobocul se deschide, are patru petale de culoare roșie, iar fructul este o capsulă care conține semințele.

Ceaiul de mac pe de altă parte, este folosit pentru a ameliora simptomele mai multor afecțiuni, datorită ingredientelor pe care le conține. Mai exact, seminţele de mac conţin acizi graşi Omega-6 şi fosfor, substanţe care ajută la o mai bună absorbţie a calciului în oase.

În acest context, ceaiul din semințe de mac poate preveni, dar și reduce simptomele osteoporozei. Totodată, petalele uscate ale macului de câmp sunt un remediu excelent contra bronşitei, dar și pentru ameliorarea simptomelor gripei, precum febra, cefaleea, oboseala, durerile articulare.

Ceaiul din semințe de mac ajută la o bună odihnă în timpul nopții, fiind un aliat împotriv insomniilor. În același timp, morfina realizată din mac este un adjuvant important în medicină. Încă din cele mai vechi timpuri, medicii foloseau morfina pentru a adormi pacienții, astfel încât să le poată efectua intervențiile chirurgicale necesare. Astăzi, morfina este folosită sub supraveghere medicală pentru calmarea durerilor, arată doc.ro.

Cum se folosesc petalele de mac

Petalele de mac mai pot fi folosite de asemenea în scopul stimulării transpirației, mai ales în caz de febră. Pe de altă parte, pentru uz extern, se folosește ceaiul de mac mai concentrat, adică o lingură de paparoane uscate la o cană cu apă, sub formă de cataplasme pentru decongestionarea pleoapelor inflamate. De asemenea, infuziile aplicate sub forma unor comprese pe piele reduc ridurile.

O cură corectă cu ceai de mac se ține pentru o perioadă de 14 zile. În ceea ce privește modul de preparare, peste 10 g de seminţe de mac se toarnă o cană cu apă clocotită și apoi se lasă la infuzat timp de 10 minute. Când se răceşte, se strecoară. Se recomandă câte o lingură de ceai din semințe de mac de 2-3 ori pe zi, doar după masă.

Referitor la prepararea petalelor uscate, peste ele se toarnă o cană de apă fiartă. Acestea stau la infuzat timp de 15 minute pentru ca toți nutrienții lor să fie complet absorbiți.