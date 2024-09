Nutriționiștii recomandă adesea un ceai mai puțin popular: ceaiul de hibiscus, despre care spun că reduc inflamația abdominală. Vogue arată cum funcționează ceaiul de hibiscus pentru a ușura digestia și ce alte beneficii aduce organismului.

Ce este ceaiul de hibiscus și care sunt beneficiile sale

Probabil că ați văzut superbele flori roșii ale plantei de hibiscus în vacanțe exotice, fără să vă dați seama că semințele, petalele și tulpinile sale au fost folosite de mii de ani ca medicament tradițional.

Hibiscus are o aromă acrișoară, florală, asemănătoare cu merișorul și este originar din Africa. Cu toate acestea, este consumat mai frecvent în Asia, America de Sud și Caraibe, precum și America Centrală.

Această floare roșie cu proprietăți medicinale este cunoscută sub numele de „trandafir de Jamaica sau hibiscus sabdriffa”, explică expertul în nutriție Laura Parada.

„Caliciul sau – sau partea de la baza petalelor care protejează floarea – este folosit pentru a prepara o infuzie numită ceai de hibiscus. Acest ceai este de obicei consumat cald și este cunoscut în multe culturi ca un remediu pentru calmarea sistemului nervos, pentru a combate insomnia, a ameliora problemele cardiace, a accelera metabolismul și a reduce inflamația”, explică ea.

Hibiscus are proprietăți antioxidante care pot proteja împotriva radicalilor liberi

În plus, Parada subliniază că hibiscus are proprietăți antioxidante, care pot proteja împotriva radicalilor liberi datorită conținutului ridicat de polifenoli, beta-caroten, antociani și vitamina C.

În mai multe studii științifice, s-a dovedit că hibiscus poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, reducerea zahărului din sânge, scăderea colesterolului „rău” și chiar la îmbunătățirea metabolismului.

Ceai de hibiscus pentru digestie

Când vine vorba de balonare, hibiscusul poate ajuta digestia și poate reduce balonarea datorită proprietăților diuretice ale flavonoidelor, acidului clorogenic și antocianilor, toate cunoscute pentru că ajută la reducerea retenției de lichide în exces.

„Acizii din fructe prezenți în hibiscus pot funcționa ca un laxativ ușor”, explică Parada, menționând că au un efect digestiv care combate arsurile la stomac, durerile stomacale și gastroenterita.

Când și cum să consumi ceai de hibiscus

Ea recomandă să profitați de proprietățile diuretice ale florii bând, după mese, ceai de hibiscus – cunoscut sub numele de apă de hibiscus.

Este ușor să faci ceai de hibiscus urmând pur și simplu rețeta tradițională: fierbeți apă, opriți focul, adăugați hibiscus uscat și acoperiți pentru a lăsa totul să se infuzeze timp de 10 minute.

Încercați să obțineți ½ cană de hibiscus uscat pentru fiecare doi litri de apă, dar variați aceste proporții în funcție de cât de puternic doriți să fie ceaiul.

Puteți adăuga ghimbir proaspăt și suc de lămâie pentru a crea o băutură extra gustoasă, antiinflamatoare. Dacă doriți să echilibrați gustul, puteți adăuga și dulceață sub formă de miere sau sirop de agave.

Deși planta este considerată sigură când este consumată în cantități moderate sub formă de ceai, Parada notează că „nu este recomandat să depășiți două căni pe zi și că trebuie evitat în timpul sarcinii, alăptării sau înainte și după operație” datorită capacității de a afecta tensiunea arterială și hormonii.

Ca în cazul oricărui medicament, natural sau de altă natură, consultați-vă medicul înainte de a consuma ceai de hibiscus.