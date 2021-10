Frigul lovește România! Alertă meteo ANM! Vremea se va strica de tot

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a precizat, la România TV, că de miercuri vremea se strică în anumite zone din România, subliniind că temperaturile înregistrate vor ajunge chiar sub normele înregistrate pentru această perioadă.

”Toamna frumoasă va mai fi în zona țării noastre prezentă și mâine pentru că vorbim și mâine în general de o vreme în general frumoasă, cu valori care să atingă și să depășească pragul unei zile de vară în partea de vest, nord-vest și centru a țării. Astăzi a fost vreme frumoasă în vest, în Banat, în Crișana, am înregistrat 25-26 de grade Celsius, dar de miercuri vom resimți o răcire mult mai accentuată pentru că ne apropiem de mediile climatologice și chiar valori sub norme în special în vestul, centrul, nordul țării, unde valorile de temperaturi în special în partea de nord-vest și nord-est a țării la nivelul maximelor nu vor depăși 13-14 grade Celsius, doar în extremitatea sudică, 21 de grade Celsius”, conform declarațiilor făcute de Elena Mateescu, directorul ANM.

Diminețile vor fi mai reci în București

În ceea ce privește Capitala, Elena Mateescu informează că temperaturile înregistrate dimineața vor fi mai mici în zona pre-orășenească.

Unde va fi cel mai frig

Elena Mateescu a precizat că ”cel mai frig va fi în continuare la Miercurea Ciuc, Joseni, Toplița, cu valori sub pragul de îngheț, sub zero grade, sau în nordul Moldovei, așa cum s-a întâmplat la începutul acestei luni. La Miercurea Ciuc am înregistrat până în prezent cea mai coborâtă valoare, de minus șase grade Celsius, la începutul lunii octombrie.