Florina Sereș a fost numită General Manager al Xerox România, începând cu luna iulie a acestui an, fiind promovată de pe poziția de Head of Marketing of Northern & Central Eastern Europe cluster, poziție pe care o deținea din 2019.

„Lucrul în echipă este unul dintre cei mai importanți factori de succes în orice companie, iar în aceste condiții aparte, coeziunea echipei și încrederea pe care putem să ne-o acordăm unii altora contează încă și mai mult,” spune Florina Sereș. „Punând clientul pe primul loc, echipa Xerox România a reușit și reușește să se adapteze condițiilor de piață și să vină mereu cu soluții constructive și inovatoare, mai bine de o jumătate de secol. Este o onoare pentru mine să conduc o astfel de echipă, într-o companie atât de prestigioasă și de longevivă. Îmi doresc ca, împreună, sa continuăm să fim lideri în domeniul managementului documentelor și în top pe piața echipamentelor de birou și de producție, ajutând companiile să contureze și să implementeze în siguranță noi modalități de lucru și de colaborare, într-o vreme în care transformarea digitală și dematerializarea documentelor au devenit brusc nevoi stringente pentru orice organizație.”

Florina Sereș are o experiență de aproape un deceniu în companie

Ea s-a alăturat echipei Xerox în 2011, ca Indirect Channels Business Director pentru România. Sub conducerea ei, echipa Channels a fost premiată intern drept cea mai bună echipă din regiune, timp de cinci ani consecutiv. Regiunea Xerox din care face parte România include țări ca Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Turcia și Israel.

Succesul său pe plan local a recomandat-o pentru o poziție regională în 2016, ca Indirect Channels Director pentru întregul grup CITG și, ulterior, pentru cea de marketing.

Înainte de a se alătura Xerox, Florina a acumulat 8 ani de experiență în domeniul IT, ocupând poziții de Product Management și Business Unit Management într-o serie de companii prestigioase, locale și internaționale.

Florina are o licență în Matematică și Informatică, un masterat în Vânzări și Marketing și un MBA în General Management, de la University of Sheffield.