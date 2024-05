Florin Piersic a primit un mesaj neașteptat de la Florin Zamfirescu. Fostul rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București a transmis cuvinte de încurajare pentru celebrul actor.

El a subliniat că Florin Piersic este, oricum, nemuritor. Florin Zamfirescu și-a exprimat dorința ca acesta să primească toate gândurile bune și rugăciunile pentru a se recupera cât mai repede.

Fără a putea ignora problemele medicale ale lui Florin Piersic, artistul în vârstă de 75 de ani a exprimat dorința de a juca pe aceeași scenă cu actorul. Amintim că Piersic este internat la Spitalul Foișor din Capitală.

Florin Zamfirescu a exprimat preocuparea sa pentru starea de sănătate a lui Florin Piersic. El a subliniat că vrea să îi transmită că este așteptat de colegii săi. În opinia sa, marele actor nu este doar o persoană, ci o instituție în sine, care va rămâne în memoria și inimile tuturor.

Florin Zamfirescu a evidențiat că nu se gândește că Piersic îi va părăsi și că îl așteaptă la toate întâlnirile dorite. De asemenea, el a subliniat că marele actor este considerat nemuritor de către colegii săi. Maestrul este un model și un om deosebit, iar aceasta va rămâne în memoria tuturor.

„Așa cum am mai spus-o și declarându-i prietenie veșnică, am spus că Florin Piersic nu e o persoană, este o instituție și va rămâne, este, va fi. Nu-mi fac niciun fel de socoteli că Piersic o să ne lase, nu are cum. Aș vrea să știe că îl aștept la toate întâlnirile pe care le dorește. Toți oamenii au trecut prin întâmplări de viață și de moarte, așa e viața făcută, dar Piersic e nemuritor”, a comentat acesta la Prima TV.