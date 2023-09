În unele biografii ale acestuia din mediul online se menționează că Florin Salam s-ar fi născut în 1979, la București, dar, în timpul discuției, el a clarificat care este, de fapt, locul său de naștere. El a mărturisit că este originar din Valea Dragului, o comună situată în apropierea Capitalei.

„Cum că aș fi din Frumușani este o informație falsă. Eu sunt dintr-o comună aflată la 30 km de București, numită Valea Dragului. De acolo a plecat fenomenul Florin Salam … Eu știu că ei m-au iubit și ei m-au ridicat primii, am plecat de la ei din zonă și ei se bucură că am ajuns cine am ajuns… Se bucură și ei pentru mine, am crescut acolo”, a spus Florin Salam.