Doctorul Teodor Bădescu, medic primar Gastroenterologie cu competențe în Endoscopie și Endoscopie Digestivă Terapeutică, de la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit, joi seara, în cadrul unei emisuni la DC News, despre categoriile de persoane expuse la hepatite.

„Cu privire la hepatite, sunt niște categorii mai expuse. De pildă, medicii din prima linie, medicii stomatologici, care inevitabil se mai înțeapă, chirurgii, de aceea e bine să fie și vaccinați acești medici. O altă categorie, din păcate, deloc neglijabilă se referă la consumatorii de droguri. E o realitate în România. Sunt încă mulți care își administrează droguri injectabil”, a spus medicul Teodor Bădescu.

Transmiterea pe cale sexuală este o probabilitate redusă, potrivit medicului. „Am avut familii de pacienți cu ciroză. Le-am testat și partenerul. Cred că două situații am avut când ambii au fost infectați după căsnicii de 20-30 de ani. Depinde mult de cantitatea de virus care se transmite, depinde de intensitatea efortului sau raportului sexual. Sunt mulți factori care intervin. În general, însă, ca să faci boala, trebuie să transmiți o cantitate mare, de pildă printr-o transfuzie de sânge”, a explicat Teodor Bădescu.

„Virusurile de hepatită sunt foarte rezistente”, a mai spus medicul.

Cele mai frecvente cauze ale cirozei

Ciroza este provocata de boli cronice (pe termen lung) ale ficatului care lezeaza/deterioreaza tesutul hepatic. Pot trece multi ani pana cand deteriorarea hepatica sa determine ciroza. Cele mai frecvente cauze sunt:

Alcoolismul cronic. Este una dintre cauzele principale ale cirozei hepatice. Consumul abuziv de alcool poate provoca inflamatia ficatului, care, in timp, poate duce la ciroza. Cantitatea de alcool care provoaca ciroza este diferita de la o persoana la alta.

Hepatita virala cronica. Hepatita C cronica este o alta cauza frecventa a cirozei hepatice. Hepatita C duce la inflamarea ficatului, care, in timp, determina ciroza. Aproximativ 1 din 4 persoane cu hepatita C cronica dezvolta ciroza. Hepatita B cronica si hepatita D pot, de asemenea, sa determine ciroza. La nivel mondial, hepatitele tip B si C constituie cele mai frecvente cauze ale cirozei.

Steatohepatita nonalcoolica (NASH). Acumularea de grasimi la nivelul ficatului, care nu este provocata de consumul de alcool, este numita boala ficatului gras nonalcoolic, care determina steatohepatita nonalcoolica (NASH). NASH poate provoca inflamatia ficatului si poate duce la ciroza. Persoanele cu NASH au adeseori alte probleme de sanatate, precum diabet, obezitate, colesterol marit, boala arteriala coronariana, malnutritie proteica si obiceiuri alimentare nesanatoase.

Bolile ductelor biliare. Acestea limiteaza sau opresc bila din curgerea catre intestinul subtire. Astfel, bila ramane blocata in ficat provocand inflamatia si poate determina ciroza. Doua boli frecvente ale ductelor biliare sunt colangita sclerozanta primitiva si ciroza biliara primitiva.

Bolile genetice. Anumite boli genetice mostenite pot determina ciroza. Acestea sunt boli care interfereaza cu metabolismul diferitelor substante produse de ficat. Dintre acestea: boala Wilson, hemocromatoza, bolile depozitelor de glicogen, deficitul de alfa-1antitripsina (DAAT)

Boli autoimune. Hepatita autoimuna (boala hepatica provocata de sistemul imun).