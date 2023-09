Aurel Pădureanu, soțul regretatei Catanga, nu a trecut încă peste moartea partenerei de viață nici la mai mult de doi ani de la tristul eveniment. Solistul de romanțe anunță că vrea să organizeze un concert în memoria artistei, însă nu își permite să îl finanțeze. În acest scop i-ar mai trebui 20.000 de euro

Pădureanu încearcă să strângă banii necesari pentru un astfel de concert încă de la moartea celei considerate „regina muzicii lăutărești”. Solistul a mărturisit că a realizat și o listă a artiștilor care ar putea să cânte în concertul tribut. Tocmai de aceea, soțul regretatei artiste a făcut un apel la fanii ei.

El a transmis un mesaj prin intermediul publicației PlayTech. Astfel, i-a rugat pe toți cei care o iubesc încă pe Cornelia Catanga să contribuie cu o donație, oricât de simbolică, pentru a face din acest eveniment o realitate.

„Concertul costă cam 15.000-20.000 de euro, cu tot, cu partea tehnică, cu sala, cu artiștii, îi rog pe toți cei care au iubit-o pe Cornelia să ne ajute financiar la organizarea acestui spectacol. Am dori să-l facem la Teatrul Național, să vedem. Este un act artistic, nu cerșesc, nu bag eu banii în buzunar!”, a declarat Pădureanu.

El a mărturisit că soția sa a fost înmormântată ca „un om al străzii”, într-un sac, de aceea vrea să își ia revanșa printr-un concert special:

Aurel Pădureanu, renumitul solist de romanțe, a dezvăluit că intenționează să aducă pe scenă nume grele din lumea muzicală românească. Printre aceștia, va cântat totuși și fiul său, Alexandru.

Soțul artistei povestește și că a refăcut mormântul Corneliei Catanga, din Cimitirul Ghencea Civil. El spune că i-a construit cavou din marmură:

„Am pus o cruce nouă, din marmură albă. Când s-a refăcut lucrarea, au scos-o pe Cornelia din mormânt, cam patru ore, am stat lângă coșciugul ei, dar nu l-am deschis, pentru că nu aveam voie, este interzis. Dar, mă bucur că am stat cu ea și așa, pentru că la înmormântare nu apucasem, nu ne-au lăsat, din cauza restricțiilor din pandemia Covid-19. Acum, Cornelia mea stă în acel cavou din marmură ca într-o casă, am pus și poze cu ea, dar și cu noi doi”, declara Aurel Pădureanu într-un alt interviu, pentru Impact.ro.