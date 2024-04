Mike Pinder a murit miercuri, 24 aprilie, în locuinţa sa din nordul Californiei. Potrivit informațiilor publicate de EFE, regretatul rocker englez s-a stins din viață înconjurat de familie.

Familia sa a oferit mai multe informații într-un comunicat. Urmașii artistului au împărtășit prietenilor săi apropiaţi şi fanilor că a murit în pace. Totodată, ultimele sale zile au fost pline de muzică şi de dragostea familiei sale.

Potrivit comunicatului, Mike Pinder şi-a trăit viaţa „cu o uimire copilărească”. El a parcurs „o cale profund introspectivă în care mintea şi inima au fuzionat”.

De asemenea, site-ul notează că Mike Pinder, ultimul membru al componenţei originale a trupei rămas în viaţă, a respectat un principiu fundamental pe tot parcursul carierei sale muzicale:

Cântăreţ, compozitor şi clăpar, Mike Pinder a participat la compunerea piesei emblematice a grupului, „Nights in White Satin”.

El a fost unul dintre primii exponenţi ai mellotron-ului, un instrument electronic care a marcat rockul progresiv.

„Începând din anii ’60, ca parte a invaziei istorice originale a supergrupurilor britanice, (membrii) The Moody Blues au luminat inimile şi minţile a milioane de fani rock cu imnuri inspiraţionale precum ‘Nights in White Satin’, ‘Tuesday Afternoon’ şi ‘I’m Just a Singer (In a Rock and Roll Band)’”, este scris pe site-ul formaţiei.