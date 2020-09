Florin Salam a ajuns la audieri și a început să dea detalii care aruncă în aer Clanul Duduianu. Celebrul cântăreț a povestit câți bani cere la o nuntă sau la un botez și a cerut pedepsirea fraților Anaser și Aramis Duduianu, fiii lui Cristofor.

„Cred că am fost la cel puțin 10-15 cântări pentru ei, unde nu am luat niciun ban, deși în mod normal tariful meu ar fi fost pentru aceste cântări 100.000 – 150.000 de euro”, s-a confesat manelistul în fața anchetatorilor.

El a susținut că a încercat să scape de cererile interlopilor, susținând că în zilele în care era solicitat să cânte avea programate alte petreceri. Cei din clanul Duduienilor reușeau însă, de fiecare dată, să mute data evenimentelor la care Salam trebuia să presteze, în așa fel încât cântările respective să aibă loc. Florin Salam a cerut răspicat „tragerea la răspundere a lui Duduianu Florin, zis Anaser, și Constantin Nicolae, zis Aramis, pentru comiterea infracțiunii de șantaj”.

Cum a fost „amendat” Salam cu 100.000 de euro

Declarațiile cunoscutul manelist vin la puțin timp după ce sora sa a dat detalii cutremurătoare. Ea a povestit polițiștilor cum fratele ei era terorizat de liderii clanului Duduianu.

„Sunt sora numitului Stoian Florin, cunoscut sub numele de scenă Florin Salam”, își începe declarația Maria Petrache. Într-o declarație care a intrat în exclusivitate în posesia gandul.ro , s-a aflat cum Maria Petrache era într-o relație cu Marius Marian Ioniță, zis Grasu. Acesta ținea evidența evenimentelor la care trebuie să ajungă Florin Salam și care îl însoțește peste tot. În plus, tot Ioniță este și cel care răspunde la telefon în locul lui Salam, în condițiile în care manelistul nu are mobil.

Sora lui Salam a povestit ce a aflat de la iubitul său. Într-o dimineață, când a ajuns acasă, Florin Salam fusese urmărit, până în fața restaurantului în care trebuia să cânte, de Aramis Duduianu, care venise însoțit de mai mulți indivizi. Aceștia l-au sunat pe iubitul surorii lui Salam și i-au cerut ca manelistului să iasă și să stea de vorbă cu ei. În cele din urmă, pentru că era evident că interlopii sunt puși pe scandal, întâlnirea a avut loc „la lumină, pe terasa localului”. Sora lui Salam a spus că Aramis i-ar fi cerut bani fratelui ei și, din ce i-a povestit acasă iubitul său, i-ar fi reproșat cântărețului că nu ar fi fost respectuos și că nu ar fi venit să cânte la fetița lui Anaser Duduianu.

„În data de 25.06.2020 am mers împreună cu concubinul meu Ioniță Marian Marius, în stația de carburant Mol din zona Piața Muncii. Când am ajuns în parcarea benzinăriei, acesta mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Aramis Duduianu.

Eu am ales să rămân în mașină, iar Ioniță a coborât și l-a așteptat pe Aramis. Menționez că eu nu îl cunosc pe Aramis decât de pe Facebook”, a scris Maria Petrache în fața polițiștilor.

Femeia susține că a văzut din mașină cum liderul interlop țipa la iubitul ei și îl amenința. După aproximativ 20 de minute, acesta a revenit în autoturism, însă abia spre seară i-a spus că Aramis l-a „amendat” cu 100.000 de euro.