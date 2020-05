Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat și că semnatarii ar trebui să răspundă penal pentru faptul că subminează statul prin legile adoptate şi modificate în Parlament contra Guvernului, scrie stiripesurse.ro.

Iată opiniile lui Florin Cîțu:

Este de-a dreptul mizerabil ce-au scris semnatarii moţiunii. Guvernul PNL guvernează foarte bine şi semnatarii încearcă să ne oprească.

Semnatarii acestei moţiuni sunt cei care în 10 august au gazat şi bătut români nevinovaţi.

Semnatarii acestei moţiuni sunt criminali în opinia mea, aceşti au jucat poker cu sănătatea romanilor, au încercat să-l şantajeze chiar şi pe preşedintele României cu aprobarea stării de urgenţă în Parlament. Au modificat în Parlament într-un mod criminal şi populist legi, dacă ar fi fost acceptate ar fi aruncat România în haos economic.

Cel mai josnic este ca semnatarii au folosit acest virus nenorocit pentru a-şi promova agenda. Cât de ticăloși să fiți astfel încât să folosiţi virusul să atacaţi guvernul? Cereţi-vă scuze familiilor îndoliate.

Ar trebui să răspundeţi penal toţi, aţi subminat ce face Guvernul prin acţiunile din Parlament. V-a căzut greu la stomac ce v-a spus preşedintele Klaus Iohannis, dar nu v-aţi oprit din atacarea statului român.

Iată discursul integral al ministrului Finanțelor, cel cu care a intrat în Parlament. Probabil că, la citirea lui au mai existat și unele ajustări

Guvernarea PNL, un succes

”Sunt astăzi în fața dumneavoastră, nu pentru a încerca să-i conving pe semnatarii moțiunii că ceea ce au scris în moțiune este greşit şi de-a dreptul mizerabil. Sunt aici pentru că românii trebuie să ştie că în timp ce eu şi PNL gestionăm cu succes, repet: cu succes, semnatarii moţiunii încearcă să ne oprească .

Să vă reamintesc cine sunt semnatarii acestei moţiuni:

Sunt cei care au dat vina pe victimele de la Colectiv

Sunt cei care în 10 august 2018 au gazat şi au bătut romani nevinovaţi, din diaspora, iar a doua zi la TV îi acuzau pe cei pe care i-au bătut că voiau să dea jos Guvernul

Semnatarii sunt nişte criminali, în opinia mea, pentru că şi-au permis să şantajeze acest Guvern ameninţând cu respingerea în Parlament a prelungiri stării de urgenţă. Aceşti criminali, în opinia mea, au jucat poker cu sănătatea romanilor, încercând să-l şantajeze chiar şi pe preşedintele României

timp de două luni de zile, în care am implementat măsuri pentru relansarea economiei, au modificat în Parlament, într-un mod criminal şi populist, toate măsurile. Spun criminal, pentru că dacă propunerile acestor iresponsabili ar fi trecut, ar fi aruncat România în haos economic.

Au folosit SARS Cov2 ca unealtă politică

Dar, cel mai josnic lucru pe care l-au făcut prin aceasta moţiune este că, fără niciun fel de respect pentru români, pentru cei afectaţi de această criză, au folosit acest virus nenorocit care a generat victime şi în România pentru a-şi promova moţiunea şi agenda politică.

Acum mă adresez direct semnatarilor. Cât de ticăloşi să fiţi încât să vă folosiţi de acest virus ca să atacaţi Guvernul României?!

Nu am pretenţia să-mi cereţi mie scuze. Ştiu că mă urâţi şi mă înjuraţi pe unde apucaţi. Dar, dacă aveţi o doză minimă de respect trebuie să cereţi scuze public românilor, în special familiilor îndoliate, pentru că v-aţi folosit de virus pentru a promova aceasta moţiune.

Nu pot să spun decât ca semnatarii acestei moţiuni şi-au bătut joc de poporul român, care astăzi lupta cu acest virus nenorocit.

România nu mai este a PSD

În ceea ce priveşte textul moţiunii: stimaţi semnatari ai moţiunii, este timpul să trăiţi în România reală. Nu mai este România voastră.

Este clar că aţi iniţiat o moţiune pe date care erau valabile atunci când eraţi voi la guvenare. România, de şase luni, arată altfel. Arată mai bine.

Nu aţi înţeles nimic din ultimele două rânduri de alegeri. Românii v-au trimis acasă tocmai pentru populismul vostru ieftin.

Eu nu am să vă spun astăzi despre cum vă îngropaţi singuri cu astfel de intiative ca cea de astăzi. Am să le spun românilor ce am făcut noi în aceste două luni de guvernare.

PNL a luat măsuri responsabile

Astăzi în România guvernează Partidul Naţional Liberal. Noi ştim ce să facem şi cum să facem.

Măsurile luate de acest guvern pentru a combate criza de sănătate şi e cea economică sunt apreciate de toate oragnismele internaţionale, dar şi de români, inclusiv de românii din diaspora.

Este momentul să acceptaţi adevărul.

Acest Guvern a gestionat bine aceste două crize suprapuse.

Am gestionat bine această criză în condiţiile în care aţi lăsat România cu rezervele de stat goale, cu facturi neplătite de ani de zile, cu cheltuieli mărite din pix. Aţi lăsat statul român nepregătit şi vulnerabil.

Pentru asta ar trebui să răspundeţi toţi penal. Şi ar trebui să răspundeţi pentru faptul că timp de două luni de zile aţi subminat voit acţiunile statului român.

Preşedintele României v-a atras în permanență atenţia să nu mai atacaţi statul român, mai ales din Palament.

V-a căzut greu la stomac, dar tot nu v-aţi oprit din a ataca statul român.

Şi chiar cu toată chițibăreala voastră permanentă de pe margine, vă spun că România liberă fără PSD merge înainte.

Am să vă arăt şi de ce merge înainte.

Fapte, nu vorbe

La momentul apariției focarului în Europa, înaintea decretării stării de urgență, Guvernul a luat următoarele măsuri, care au fost adoptate gradual și care au contribuit la diminuarea șocului provocat de pandemie:

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 85 din 23.01.2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirus. Documentele și informațiile venite din partea acestuia au contribuit substanțial la prevenirea multiplicării focarelor în România;

În data de 4 februarie, Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență (nr.11/2020) pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a fost autorizat să cumpere în regim de urgență produsele care lipseau din stocurile naționale. Au fost alocate peste 220 milioane de lei pentru achiziția de echipamente și materiale necesare;

S-a instituit măsura de carantinare pentru persoanele care veneau în România din Italia, din regiunile afectate de SARS-CoV2, respectiv izolarea la domiciliu a persoanelor suspecte de infectare sau cele care veneau din alte zone cu probleme;

S-a introdus chestionarul pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 la UPU/CPU/Camera de gardă și s-a impus aplicarea unui chestionar privind aflarea țării de proveniență la intrarea în România prin punctele de trecere a frontierei;

S-au introdus gradual măsuri de interzicere a oricăror activități care presupun participarea unui număr inițial de 1000 persoane, apoi de 100 de persoane;

S-au suspendat cursele aeriene spre și dinspre Italia începând cu data de 09.03.2020;

S-au suspendat cursurile din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11.03.2020;

S-a suspendat transportul rutier de persoane pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020;

S-a instituit obligativitatea decalării programului de lucru al personalului din instituțiile publice cu un număr de peste 99 de angajați care utilizează transportul public în comun;

S-au închis temporar unele puncte de trecere a frontierei în care se înregistra un trafic redus;

S-a instituit măsura izolării la domiciliu (în locația declarată la intrarea în țară), pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 cazuri;

S-a inițiat pregătirea de spații special destinate carantinei persoanelor intrate pe teritoriul României la nivelul tuturor județelor. S-a suplimentat numărul de posturi în sistemul sanitar, pentru a permite angajarea de personal medical suplimentar.

Acțiuni economice

În domeniul economic, şi ştiu că asta vă doare, lucrurile au mers mult mai bine decât speraţi.

Am luat o serie de măsuri care au frânat căderea economiei.

IMM INVEST- cel mai imporant program de susţinere a îmm urilor din ultimii 30 de ani.

IMM (prin Programul IMM Invest), acces rapid la finanțare, prin garantarea liniilor de credit și a creditelor pentru investiții, cu dobândă subvenționată de Guvern; – a)51.608 ÎMM s-au înregistrat

b)77.881 de cereri au fost analizate, dintr-un total de 86.458 solicitări înscrise în acest moment în aplicația www.imminvest.ro,

c) iar un număr de 41.331 solicitări ale IMM -urilor au fost deja transmise la bănci pentru aprobarea acordului de finanţare.

d) iar un număr de 9 credite în valoare de 6230.000 lei au fost aprobat în mai puţin de o săptămână.

Să comparăm cu Start-up Nation, de exemplu.

În anul 2019 s-au alocat 383,6 milioane lei credite de bugetare cu toate că erau contracte în derulare şi neplătite de aproape 1 mld. lei rămase din 2017 şi 2018. Ştiaţi clar că nu vreţi să plătiţi. Aţi aruncat mii de companii în negocieri cu băncile. Nişte tepari , asta sunteţi.

Şi nici banii alocaţi nu i-aţi dat.

În cursul anului 2019 au cedat la Fondul de rezervă bugetară 100 de milioane lei, iar la prima rectificare bugetară pe anul 2019 au diminuat creditele bugetare cu suma de 232,6 milioane lei.

Să știe toată lumea

Românii trebuie să ştie cum i-aţi ţepuit: în noiembrie 2019, prevederi bugetare la acest program erau doar de 50 de milioane!!!!

La rectificarea realizată de către mine în noiembrie au fost alocate 300 milioane lei pentru plata sumelor restante de la acest program. Deşi n-am susţinut niciodată acest program în forma socialistă făcută de PSD, am considerat că statul trebuie să-şi plătesca facturile. Eu nu sunt ţepar ca voi .

PSD susţine doar pe hârtie sectorul privat, economia reală. Pune banii la buget şi pe urmă îi deturnează pentru a-şi finanţa campaniile electorale.

Ar trebuie să vă luaţi notiţe să vedeţi cum se implementează un program de succes de susţinere a IMM-urilor.

Amânarea ratelor bancare cu 9 luni, pentru persoane fizice și juridice; – deja peste 100 000 de persoane fizice şi juridice au ratele la bănci amânate cu până la 9 luni.

Amânarea termenului de plată pentru impozitele pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, de la 31 martie la 30 iunie 2020;

Prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare până la 31 iulie 2020;

Suspendarea popririlor și a executărilor silite făcute de ANAF pentru creanțele bugetare pe perioada stării de urgență cu excepția celor din cauze penale;

Extinderea Sistemului Naţional Electronic de Plată, operabil de pe ghişeul.ro pentru toți contribuabilii;

Rambursarea imediată a TVA, urmată de un control ulterior stării de urgență; – în două luni 6 miliarde de lei au fost rambursaţi. Când am preluat guvernarea, PSD trăia din banii firmelor. Bani pe care în loc să-i ramburseze îi folosea ilegal.

Plata concediilor medicale. Am trecut de la o medie de 50 de milioane de lei lunar la 400 milioane lei decontări. Companii care aşteptau banii de ani de zile. Ceea ce a făcut PSD şi semnatarii acestei moţiuni a fost să suprataxeze implicit sectorul privat. Să-l facă să se îndatoreze, să reducă investiţiile. O politică premeditată de distrugere a sectorului privat.

Decontarea facturilor pentru lucrări de construcții ale autorităților locale în valoare de 1,5 miliarde de lei;

Acordarea de bonificații fiscale cuprinse între 5% și 10% pentru firmele românești, inclusiv pentru microîntreprinderi care plătesc anticipat impozitul pe profit;

Solicitarea oficială adresată de Guvern Comisiei Europene pentru scutiri de taxe vamale și de TVA acordate companiilor care importă produse destinate prevenirii și combaterii Covid – 19;

Eliberarea, la cererea operatorilor economici, a certificatelor de situație de urgență în baza documentelor justificative, prin sistem on-line;

Reglementarea emiterii și prelungirii valabilității tichetelor de vacanță, ca modalitate de stimulare a turismului românesc, în perioada de după încetarea stării de urgență;

Susținerea agriculturii românești prin acordarea a 150 de milioane de lei, din care 75 de milioane de lei bani europeni, pentru apicultori pentru 2020-2022, alocarea sumei de un milion de lei pentru angajarea tinerilor în agricultură și a unui milion de lei pentru reducerea accizei la motorină în acvacultură;

Am fost mult mai eficienți

Acestea sunt măsuri pe care le-am luat şi au ajutat economia.

Prin aceste măsuri am lăsat în economie 10 miliarde lei în martie. Şi efectul s-a văzut imediat în încasările din aprilie. Am depăşit pe timp de criza încasările găștii PSD-iste. Relaţia Guvern – sectorul privat funcţionează. Suntem un partener onest, ne plătim facturile la timp.

Toţi romanii trebuie să ştie că România este poate singura ţară din UE cu creştere economică în primul trimestru. Vom avea cifrele în câteva zile.

Şi am mai reuşit o performanţă. Să dăm România jos din topul ruşinii. În guvernarea socialistă România a fost campioană aproape trei ani la rând la cea mai mare rată a inflaţiei. Lună de lună preţurile muşcau din puterea de cumpărare a românilor. Cei mai afectați de rata mare a inflaţiei au fost, bineînţeles, cei cu venituri mici.

Am lăsat discuţia despre împrumuturi, o ciorbă reîncălzită de semnatarii aceşti moţiuni, la final.

O lecție de economie

Este momentul să ţin din nou o lecţie de economie. Şi trebuie să ascultaţi cu atenţie, pentru că am văzut că iar vânturaţi un program faraonic pe post de program economic. Este clar că Dragnea încă conduce acest partid.

România are deficit bugetar. Nu este ceva nou. Veniturile la buget sunt mai mici decât încasările.

Ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că plătim cheltuielile din veniturile pe care le avem, iar pentru diferenţă avem câteva variante:

Nu plătim facturile respective (asta face PSD, nu noi)

Creştem taxele (asta face PSD, şi ar trebui să le spună romanilor că au deja un proiect de creştere a taxelor care să acopere tâmpenia de program economic prezentată ieri pe jumătate)

Sau împrumuturi. Ne împrumutăm pentru a plăti facturi şi cheltuieli făcute de PSD.

În 2020, plătim salarii în sectorul bugetar mai mari, pensii crescute în septembrie anul trecut cu 15%, plătim indexarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor cu rata inflației… acestea sunt cheltuieli suplimentare.

Dacă PSD ar fi fost un partid responsabil, nu ar fi trecut prin Parlament legi fără surse de finanţare. Astfel de legi reprezintă prima sursă de creştere a deficitului bugetar.

În ceea ce mă priveşte, la începutul anului am îngheţat salariile demnitarilor şi aleşilor locali. Da, sunt un ministru responsabil şi precaut.

Şi pentru că sunt precaut, pe lângă împrumuturile care acoperă cheltuielile curente am construit şi un buffer semnificativ. Acest buffer s-a dovedit o plasă de salvare în momentul în care pieţele financiare peste tot în lume au îngheţat.

Pentru ce ne-am împrumutat în aprilie ?

Ne-am împrumutat să plătim pensii mărite, salarii mărite, şomaj tehnic, în condiţiile unei crize nemaântalnite şi tot am făcut-o mai ieftin decât o făcea PSD acum un an. Tot am economist bani.

În acelaşi timp sunt singurul ministru din istorie care a reuşit să se împrumute la dobânzi negative, adică dăm înapoi mai puţini bani decât am împrumutat.

Acesta este indicatorul care arată că investitorii, toţi, au încredere în Guvernul României şi în măsurile implementate de noi.

Nu pot să nu remarc și o mare doză de masochism (sau e prostie?) în rândul PSD, care aduce în discuție ratingul de țară, în condițiile în care toate agențiile vorbesc despre dezastrul bugetar din ultimii ani și de legile cu tot felul de cheltuieli a căror sursa nu a fost indicată niciodată.

Vă garantez că nu mă opresc aici. Oricâte moţiuni simple, înjurături şi amenințări primesc de la socialişti, voi continua să administrez la fel de profesionist şi precaut finanţele României.

Dragi români,

Vom trece cu bine şi peste această perioadă şi veţi vedea că economia României răspunde foarte bine atunci când statul este un partener onest. Vom avea o dinamică în V a acestei perioade. Ne vom reveni mai rapid, dar trebuie să fim precauţi.

În final, nu ştiu dacă moţiunea va trece sau nu, pentru că nu este atât de importantă persoana mea. Important este că românii au înţeles cu ocazia aceşti măsuri cât de ticăloşi sunteţi.