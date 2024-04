Marcel Ciolacu, liderul PSD, a lansat critici la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, acuzându-l că nu a reușit să atragă „zero fonduri europene”. Ciolacu a subliniat și incapacitatea lui Nicușor Dan de a avea un dialog cu Guvernul României, cu miniștrii și cu ceilalți primari de sector.

”Nimeni nu mai discută de incapacitatea lui Nicuşor de a avea o discuţie cu Guvernul României, cu miniştrii din Guvernul României, cu ceilalţi primari de sector. Conduci Capitala României, eşti primarul însumând toate sectoarele. Nu am văzut o şedinţă în care, indiferent de culoarea politică – fiindcă administraţia nu are culoare politică şi trebuie să recunoaştem acest lucru – să stea toată lumea la masă, cu ministrul Finanţelor, ce trebuie construit, ce trebuie văzut, cu ministrul Fondurilor, zero fonduri europene are Nicuşor. Toate fondurile pe care le-a gestionat sunt miliarde de euro atrase de către Gabriela Firea”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România TV.