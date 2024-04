Într-o declarație făcută vineri la Parlament, Marcel Ciolacu a explicat că Guvernul are toţi banii necesari pentru a plăti pensiile şi salariile, inclusiv pentru profesori.

Potrivit premierului, situația este sub control. Există anumite hotărâri judecătoreşti în care sunt nişte sume, iar lucrurile nu sunt tocmai ușoare, spune Ciolacu. Chiar și așa, nu există probleme.

„Sunt toţi banii, măsuraţi. Luni de dimineaţă, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii. Repet, lucrurile sunt sub control. Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii , sunt bani pentru profesori.

El a fost întrebat și în cât timp ar putea fi alocate toate sumele acestea.

„La rectificare. În august. Aşa se întâmplă an de an. Dar chiar şi până în august, dacă există anumite probleme, se pot face modificări. Fiindcă ştiţi că am făcut şi anul trecut, şi aşa am ţinut deficitul sub control. Sunt lucrurile chiar într-un echilibru”, a mai spus premierul.