„În şedinţa de Guvern de astăzi am aprobat o ordonanţă de urgenţă pe care am anunţat-o de ceva vreme. Era blocată în avizare. Am deblocat-o. Prin această OUG vom da posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale să se împrumute de la Trezoreria statului. Suma este de 630 de milioane lei”, a spus premierul Florin Cîțu, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

Care vor fi dobânzile și perioada de rambursare

Totodată, premierul a mai adăugat că această ordonanță reglementează posibilitate de accesare a împrumuturilor cu dobânzi care pornesc de la 1% și ajung până la 1,5%, în funcție de perioadă de rambursare.

În ceea ce privește perioada în care unitățile administrativ-teritoriale vor putea să returneze banii, acestea sunt de la 3 la 5 ani a mai adăugat premierul.

Florin Cîțu a mai subliniat faptul că această ordonanță a fost așteptată de foarte multe primării din întreaga țară, ea fiind blocată o lungă perioadă de timp.

