Ne-am săturat de scrisul minuscul de pe etichetele alimentelor, care, de cele mai multe ori, ascunde ingrediente problemă sau care ne pot face rău. În 2024, oamenii vor să li se spună lucrurilor pe nume. Astfel, „Lăptăria cu caimac” aduce produse din ingrediente 100% naturale și care au o denumire ce nu numai că îți poate aduce un zâmbet pe buze, dar îți și explică clar la ce trebuie să te aștepți, de la „smântâna dolofană” până la „untul cel lăptos”. Mădălina Cocan, co-fondatorul afacerii, ne spune cum poți dezvolta un business de succes de la zero, în care accentul este pus pe dorința de a le oferi românilor produse „așa cum trebuie”, conform Infofinanciar .

Pasiunea vine din familie

O afacere de familie se dezvoltă cu multă muncă și dedicare, iar scopul este ca următoarele generații să ducă business-ul mai departe. Acesta a fost și cazul Mădălinei Cocan. Părinții ei au ales să pună baza unei afaceri în 1994. „Au început întâi cu partea de cultură vegetală, cultură de câmp. Practic, lucrau teren în arendă de la oamenii din zonă. Ulterior, a venit ideea de a crește vaci pentru lapte, a pornit în spatele casei în sat, într-un grajd” a povestit Mădălina.

Totuși, lucrurile au evoluat, iar acel grajd din spatele casei nu mai era de ajuns. Așadar, în 2005, familia Mădălinei s-a hotărât să dezvolte ideea unei afaceri. „Am decis că, dacă vrem cu adevărat fermă de vaci, spatele casei nu este o opțiune. Atunci ne-am mutat într-o locație dedicată, în locația în care este dezvoltată ferma și astăzi. Aveam, în 2005, probabil vreo 60 de animale. În prezent, după aproape 20 de ani, am ajuns de la 60 de vaci la 3.000 de animale în total” a spus fondatoarea.

De la fermă, la marketing și înapoi

Afacerea familiei a fost baza de la care Mădălina a plecat la drum. Inițial, nu s-ar fi gândit că ar fi mers pe acest traseu pavat de părinții ei, pentru că a descoperit că marketingul este ceea ce i se potrivește. Aceasta a terminat Academia de Studii Economice din București și a urmat un master în marketing în Marea Britanie. Ulterior, s-a întors în România și a activat în mai multe multinaționale. Dar părinții ei au venit cu o propunere ce avea să-i schimbe planurile de carieră.

„Ei au zis, uite, noi am ajuns aici, este o oportunitate să veniți și voi să munciți alături de noi. Am zis… ok, dar eu nu știu nimic despre cultura de câmp, ce să faci ca să obții grâu și porumb, nu știu nimic despre cum se cresc vacile, maxim pot să le mulg. Eu știu să fac marketing, eu știu să construiesc un brand, știu să gândesc din perspectivă de marketing. Aș putea să aduc o contribuție cumva prin care mă simt și eu bine că fac ceva ce îmi place, ce am studiat” a spus Mădălina Cocan.

În acest fel, cunoștințele sale au ajutat la dezvoltarea afacerii. Mădălina a decis să meargă mai departe de această fermă. Mai exact, a deschide o fabrică de procesare, care să realizeze produse cu laptele de calitate obținut din ferma familiei. Astfel, acum 10 ani a luat naștere ideea de business „Lăptăria cu caimac”, pe care a adus-o la realitate alături de soțul ei, Adrian Cocan. „Am decis să mă implic în afacerea familiei, să construiesc încă o bucată, pornind de la ce au făcut ei, care să fie mai aproape de educația și interesele mele. Și am construit Lăptăria cu caimac” a povestit fondatoarea.

Business foarte tânăr

Lăptăria cu caimac este un business foarte tânăr. Fabrică a fost construită în 2017, iar primul produs a fost livrat pe piață în 2018. Orice început este plin de dificultăți, dar este important să știi cum să le depășești. În acești șase ani de activitate, „a fost greu, este încă greu” a spus Mădălina.

„Construiești încet-încet când pornești de la zero. Am accesat fonduri europene pentru construirea fabricii, fonduri nerambursabile. Le-am pus în practică, am mai pus și o bucată mare din finanțare bancară și fonduri proprii. Am construit o fabrică și pentru că nu ne-a ajuns, am mai construit încă o secție de producție dedicată brânzeturilor și untului în 2021- 2022. Am mai adăugat încă o secție mare fabricii inițiale” a spus fondatoarea.

Produse inovative

Mulți oameni sunt mereu în căutare de lucruri inovative, care să le trezească curiozitatea și să le satisfacă capriciile culinare. În acest sens, Lăptăria cu caimac oferă variante de produse delicioase pentru toate gusturile, de la lapte cu ciocolată, până la unt cu trufe, cu ceapă și mărar sau cu turmeric și busuioc. „Există multe lucruri interesante de adăugat în unt, iar asta îi crește valoarea” a spus fondatoarea afacerii.

„Ne-am dus la ingredientele pe care noi le considerăm a fi cele mai bune. Ciocolată belgiană single origine dintr-un program <fair trade> pentru fermieri de cacao, leurdă culeasă din flora spontană din Apuseni, trufe românești. Ne-am încăpățânat foarte tare să ținem de această calitate în tot ce putem să facem de la materie primă la proces, la materiale auxiliare și evident la ambalaj, pentru că la noi, cu excepția brânzeturilor, toate sunt în ambalaj de sticlă” a explicat Mădălina.

Încăpățânarea de a face lucrurile diferit

Fondatoare afacerii și-a dorit să facă lucrurile diferit, de la procesarea laptelui până la ambalare. Astfel, a vrut ca lucrurile să fie cât mai naturale. Laptele trece printr-o procesare neagresivă, ajungând la livrarea unor produse cu grăsime variabilă.

„Noi țintim să avem produse 100% naturale, în care fix ce scrie pe etichetă găsești și în interiorul produsului. Nu există informații ascunse. Ceea ce citești aia găsești și în borcan, respectiv sticlă. Secretul este încăpățânarea de a face lucrurile un pic altfel, în a procesa diferit laptele, în a asigura cele mai bune condiții de igienă. Asta înseamnă o procesare neagresivă, o procesare ușor atipică, nu facem degresare și recompunere la standard pentru lapte și lăsăm laptele fix cum vine de la vacă, de aceea are și grăsimea variabilă. Dacă tot bei un pahar de lapte, dacă mănânci un iaurt, să primești de acolo absolut toți nutrienții de care ai nevoie” a spus Mădălina.

Cel mai proaspăt lapte din țară

Business-ul a reușit să obțină o cifră de afaceri de peste 79 de milioane de lei în 2023, iar printre numeroasele lucruri care îi diferențiază de concurență pe piață este faptul că livrează cel mai proaspăt lapte din țară. „Procesăm probabil cel mai proaspăt lapte din țară, adică între 12 și 24 de ore trec din momentul mulsului până în momentul în care laptele deja este în ambalaj” a explicat Mădălina Cocan.

Secretul unui lapte bun este grija față de animale, iar acest lucru înseamnă și un plan de nutriție. Vacile din ferma Mădălinei au nutriționist. Da, ai citit bine! Acest expert are grijă ca văcuțele să primească toți nutrienții de care au nevoie în funcție de vârstă.

„Urmărim nevoile nutriționale, nu dacă mănâncă porumb sau fân, ci dacă mănâncă proteine, lipide și grăsime. Pentru că trebuie să aibă o dietă echilibrată, lucrăm cu un nutriționist pentru vaci. Nu există în România. Oamenii aceștia chiar știu să facă nutriție pentru animale și noi aducem un specialist din străinătate. În plus, probabil 80 % din ce mănâncă vacile noastre producem aici” a explicat fondatoarea afacerii.

Provocările industriei

Orice business vine cu provocări, mai ales când nu poți avea acces la resurse importante. „Ne lipsesc foarte multe lucruri într-un ecosistem economic normal. Noi aducem sticle din Germania. Furnizor de sticlă așa cum avem noi nevoie în România nu există. Noi aducem capacele din altă țară. Furnizor de capace pentru borcane în România nu există, iar pentru sticle există doar unul. Dacă ne uităm pe divizia de agricultură, la piese pentru tractoare, pentru combine, dacă ne uităm la ferma de vaci, iarăși avem echipamentele de muls, mentenanță, consumabile, lucruri de genul acesta care nu se găsesc la noi în țară” a explicat Mădălina.

Pe lângă aceste dificultăți, există și criza deficitului forței de muncă calificate. Mai exact, vorbim de lipsa de tehnicieni, care au un rol extrem de important într-o fabrică. La nivel de agricultură, tractoriștii sau mecanicii au devenit o raritate.

„Nu vin din urmă oameni noi care să ocupe genul acesta de posturi pentru că nu sunt <sexy> în niciun fel. Pentru că nu există școală care să pregătească și să direcționeze oamenii în direcția aceasta. Este o problemă enormă. Noi avem în cultură expresia <învață că o să ajungi la coada vacii>. Deci, cumva acesta este cel mai rău scenariu. Eu caut să angajez oameni care să stea la coada vacii. Acesta este motivul pentru care eu îi consider pe medicii veterinari din fermă niște specimene rare, deosebite, speciale, extraordinare” a spus fondatoarea.

O industrie grea

În acest sector de activitate, oamenii trebuie să facă anumite sacrificii. Este vorba de faptul că lucrul la fermă te poate priva de vacanțe sau zile libere. În final, acest lucru face ca atragerea angajaților să fie extrem de dificilă.

„Este o industrie grea, nu oferim program 9:00-17:00, nu oferim muncă de birou și aer condiționat pentru că nu avem cum. Adică în vegetal, în ferma de vaci, în fabrică se lucrează și în ture, se lucrează și în zilele de sărbătoare. Vacile se mulg de Paște, Crăciun, Revelion, ziua mea, ziua ta, nu contează, laptele curge. E o industrie care nu este extrem de atractivă, care presupune cumva un sacrificiu personal. Dar, cred că dacă nu ar fi provocări, nu ne-am menține tineri” a spus fondatoarea.