Viorica Dăncilă, candidatul PSD pentru alegerile prezidenţiale, a fost prezentă, luni seară, la o emisiune electorală pe televiziunea publică. Printre altele, ea a vorbit şi despre banii pe care i-a câştigat din postura de europarlamentar, dar şi dacă se simte atrasă de o întoarcere la Bruxelles.

„Eu am fost europarlamentar mi-am permit să-mi cumpăr o broşă. Aveam un salariu de 6.400 de euro. Îmi rămâneau bani la finalul lunii.”

Întrebată de moderator dacă este mulţumită financiar după 9 ani de Bruxelles, dacă a pus bani deoparte, Dăncilă a răspuns: „Da. Este un salariu din care-ţi poţi permite anumite lucruri.”

Viorica Dăncilă a mai fost întrebată şi dacă s-ar reîntoarce în Parlamentul European, dacă îi este dor de liniştea de acolo: „Da. Să ştiţi că am stat 9 ani la Bruxelles, mi-am făcut foarte mulţi prieteni acolo, am fost apreciat în comisiile în care lucram. Şi acum am europarlamentari cu care ţin legătura. A fost o activitate care mie mi-a plăcut, o activitate în care era o altă abordare, în care principala armă era negocierea cu celelalte grupuri politice. Aici sunt foarte multe lucruri urâte, foarte multe jigniri, foarte multă violenţă verbală.”

