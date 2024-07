Zilele în familie sunt pline de mese întinse și de preparatele delicioase ale mamei sau ale bunicii. Iar de cele mai multe ori nu lipsește țuica, palinca sau rachiul, acele băuturi care le aduc tuturor zâmbetul de buze. Dacă te gândești cu nostalgie la acele zile și vrei să bei un rachiu ca la mama acasă, doi tineri au venit cu soluția.

Afacerea pe care aceștia o conduc aduce în viețile românilor o băutură dublu distilată, ținută în butoaiele de lemn ale familiei și realizată cu fructe din livada proprie, conform Infofinanciar .

Când vorbim de Origo Spirits, este o poveste a două persoane, Mihai Stroescu și Ioana Preoteasa, care au dorit să pornească un business de succes și să promoveze, în același timp, lucrurile pe care Ștefești, comuna lor natală, le are de oferit.

Mihai a plecat de la vârsta de 10 ani în Italia alături de familia sa. A terminat Liceul Tehnic de Geometra din Italia, având pregătire în meseria care înlocuiește, la ora actuală, arhitectul. Ulterior, în 2016, a reușit să-și găsească un job stabil, la o firmă nou înființată pe piață. Mihai a trecut prin mai multe funcții, de la tehnician până la manager general. Astfel, și-a petrecut șapte ani în această companie.

„Am văzut etapele prin care a trecut business-ul respectiv. Am putut să vad cum crește o firmă de la zero până la un nivel destul de înalt”, a spus Mihai Stroescu, co-fondator Origo Spirits.

Însă dragostea a dus la schimbarea drumului pe care antreprenorul îl avea în plan. Acesta a decis să se întoarcă în țară pentru a fi alături de Ioana, care este medic rezident la Institutul Clinic Fundeni.

După ce Mihai s-a întors în țară, cei doi s-au gândit la ce ar putea face împreună. Astfel, a luat naștere Origo, care vizează dorința de a valorifica cel mai frumos loc de pe pământ pentru ei, comuna natală.

Am făcut o mică cercetare de piață și am descoperit faptul că, în țara noastră, există foarte puține branduri de distilate. Concurența este puțină și merită încercat”, a explicat Mihai Stroescu.

„Am fost foarte legat de Ștefești, comuna unde am copilărit. Această comună este foarte frumoasă și nu a fost absolut deloc evidențiată sau fructificată din niciun punct de vedere. Ne-am gândit să valorificăm locul unde ne-am născut. Ce are frumos, în afară de peisajele și oamenii educați, este renumele pentru țuică, pălincă sau rachiu, fructele sunt foarte bune.

Astfel, firma a fost înființată în 2021, dar activitatea a pornit din decembrie 2022. Tinerii s-au confruntat cu obstacole, autorizații și oameni care voiau să-i descurajeze în acest proces de împlinire a unui vis.

„Nu aveam absolut nimic, doar ideea în sine și numele. Ulterior, am început să mergem la autorități să vedem ce ne trebuie pentru a avea o mică distilerie. Ne-a luat cam un an jumate să obținem toate autorizările. Nu aveam o distilerie propriu-zisă, astfel încât am transformat garajul unei case într-o mică distilerie, totul de la zero. Practic, am urmat pașii în a avea ceva legal, curat, cu tot circuitul necesar”, a explicat Ioana.