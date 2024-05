Belgienii deschid o fabrică imensă de baterii în Galați. Investiția este de 1,4 miliarde de euro

O fabrică uriașă de baterii electrice va fi construită de o companie belgiană la Galați, cu o investiție inițială de 1,4 miliarde de euro.

Noua fabrică de baterii va fi construită într-un județ din România, creând zeci de locuri de muncă în regiune, conform declarațiilor edilului.

Această investiție va fi realizată în Zona Liberă Galați, pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare.

Primarul municipiului Galați a subliniat că această investiție de 1,4 miliarde de euro reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte comune ale României cu Belgia.

”Oraşul nostru a devenit tot mai atractiv pentru investitori. Sunt încântat că am participat astăzi, alături de o importantă delegaţie din România, la semnarea unuia dintre cele mai mari proiecte comune ale ţării noastre cu Belgia. Este o investiţie majoră, de 1.4 miliarde de euro, pentru realizarea căreia s-a muncit destul de mult în ultima perioadă şi care necesită eforturi şi mai mari pentru a fi implementată. Nu a fost uşor să aducem acest proiect la Galaţi pentru că a trebuit să îndeplinim mai multe cereri, dar afirm cu satisfacţie că, ajungând în acest punct al proiectului, oraşul nostru şi întreaga comunitate din sud-estul României vor avea foarte mult de câştigat. Şi prin această importantă investiţie, Galaţiul este pe harta economică a regiunii, fiind tot mai aproape de obiectivele sale, acelea de a fi ca o poartă strategică în estul Uniunii Europene. Prin ridicarea fabricii de baterii pentru maşinile electrice vor fi create locuri de muncă pe care forţa de lucru din zonă, bine pregătită, le aştepta cu interes. Le mulţumesc reprezentanţilor companiei ABEE, oficialilor belgieni şi români, domnului europarlamentar Dan Nica şi domnului consilier de stat Florin Spătaru. În acest fel, Galaţiul devine un reper important în domeniul fabricării bateriilor electrice la nivel internaţional”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Apare o nouă fabrică și în Prahova

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a făcut miercuri public anunțul privind deschiderea unei noi fabrici în România, în Parcul Industrial Alinso din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Fabrica va fi operată de Borusan Pipe și va produce țevi destinate industriei auto, fiind furnizor pentru companii precum Dacia și Ford Otosan, precum și pentru alte entități din Germania, Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia.

Potrivit declarațiilor ministrului Oprea, investiția inițială în fabrică este de 15 milioane de euro, cu posibilitatea dublării acesteia în cel mai scurt timp, în funcție de cererea pieței. Prima fază a proiectului va crea șaizeci de noi locuri de muncă, iar investiția reprezintă o parte a strategiei grupului Borusan de a-și diversifica activitățile și de a investi în mai multe domenii decât doar în industria auto.

Compania turcă Borusan Pipe are peste 2.500 de angajați și oferă peste 4.000 de tipuri de produse la nivel global. Cele unsprezece facilități ale sale situate pe trei continente și volumul mare de vânzări au consolidat poziția sa ca unul dintre principalii producători din industria țevilor de oțel din Europa și din lume.

În anul 2001, a făcut primul pas în afara granițelor țării. A cumpărat facilitățile din Vobarno și a înființat Borusan Vobarno Tubi S.p.A. În anul 2014, a fondat Borusan Pipe US Inc. pentru a gestiona investiția sa în fabrica din Houston Baytown din SUA. Succesul Borusan Pipe US Inc. a venit rapid, datorită tehnologiei avansate și produselor inovatoare.