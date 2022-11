Viorica Dăncilă a fost invitatul lui Ionuț Cristache în podcastul România lui Cristache de pe contul de Youtube EVZ Capital de joi, 17 noiembrie. Printre subiectele dezbătute s-a aflat și aderarea României la spațiul Schengen, lucru așteptat de milioane de români și susținut de Comisia Europeană, dar neagreat de țări precum Olanda sau Suedia.

Viorica Dăncilă, adevărul despre aderarea României la Schengen: Eu știu ce înseamnă diplomația

Dăncilă a explicat pe îndelete vizita premierului Olandei în România, Mark Rutte, care anunța că țara noastră nu este pregătită pentru zona Schengen. Fostul prim-ministru al României a explicat că olandezul a făcut o serie de observații care nu au fost luate în seamă de premier sau de președinte, cu toate că nu erau adevărate și nu se aplicau în situația de față.

„A venit domnul Rutte, domnul prim ministru al Olandei. Domnul Rutte a venit cu un aer autoritar și ai noștri parcă erau de pe altă lume, nu aveau nicio reacție. Domnul Rutte a făcut niște observații care nici nu au fost luate în seamă nici de premier, nici de președinte. Prima a legat Schengen-ul de MCV, nu există așa ceva și al doilea lucru pe care l-a spus: a legat intrarea României în Schengen de Bulgaria, iarăși nu este corect, dar premierului României, și președintele României iau cuvântul după și îl laudă pe domnul Rutte.

Eu știu ce înseamnă diplomația. Încercam să explic că nu asta e abordarea. Spuneam: domnul mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră, dar știi că MCV-ul nu este legat de Schengen și nici Bulgaria nu e legată de aderarea României la spațiul Schengen. România va acționa în mod similar. Și noi vom depune veto pe tot ceea ce își dorește. În momentul în care noi avem acest drept, este un drept legitim al României, noi nu trebuie nici să-l cumpărăm, nici să stăm în genunchi, nici să-l cumpărăm prin anumite lucruri economice pe care să le facem pentru a intra în Schengen”, a transmis Viorca Dăncilă în podcastul de joi.

Aderarea, drept legitim al României

Fostul premier a mai atras atenția că aderarea la Schengen este un drept legitim pe care România îl are, motiv pentru care ar trebui acționat cu mai multă demnitate.

„Este dreptul legitim al României și trebuie să acționăm și noi cu mai multă demnitate. Poate mulți or să spună păi de ce nu ați făcut-o? Păi am făcut-o. Am fost mult mai respectați și s-a ținut cont mult mia mult de propunerea noastră. Avem politică externă? Eu nu mai văd niciun format. Aveam deplasări în diferite țări, nu numai în țările vecine, aveam relații economice cu diferite țări. Făceam o diplomație comercială. Acum nu-l văd nici pe ministru de externe și nici pe președinte că încearcă. Eu mă refer la ceea ce intră în atribuțiile președintelui și la cele ale ministerului de externe. Am văzut cum domnul Aurescu se lăuda foarte tare zilele trecute că a fost în Ungaria. Aș vrea să văd și relații cu țări terțe pentru că avem nevoie de relații cu țări terțe . Aș vrea să văd că este solicitat pe anumite subiecte pentru care să-și spună opinia.. cred că la momentul actual nu mai contăm”, a mai punctat fostul lider social-democrat.

De asemenea, Viorica Dăncilă a mai vorbit și despre războiul din Ucraina, răspunzând unor întrebări adresate de Ionuț Cristache. Fostul premier al României a atras atenția că situația economică a țării din prezent nu se datorează doar războiului sau pandemiei.

„Aici sunt mai mult aspecte. Ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic în România nu este numai rezultatul războiului sau al pandemiei. Este rezultatul multor reglementări ale guvernului României. Nu ne-a pus nimeni să închidem minele de cărbune. Nu ne-a pus nimeni să cumpărăm gaze la un preț foarte are și gazele noastre din Marea Neagră să le dăm altor companii. Nu ne-a pus nimeni să facem aceste lucruri. Sunt rezultatul deciziilor luate de guvernul României. Să nu luăm totul că numai războiul este de vină.

Războiul a influențat un război nimeni nu iese câștigător. Cred că această atitudine din ultima perioadă a domnului Zelenski a condus la o lipsă de credibilitate. Pentru că a arătat că nu are încredere În cei are au analizat ceea ce s-a întâmplat în Polonia, a insistat să fie parte a analizei, iar aceste lucruri nu se fac. Eu cred că în următoarea perioadă vor fi din ce în ce mai multe voci care vor milita pentru pace”, a mai atras atenția Dăncilă.

Întreaga emisiune poate fi urmărită în clipul video de mai jos.