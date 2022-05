EXCLUSIV! Victor Ciutacu, avertisment grav despre conflictul din Ucraina! „Am serioase dubii că cineva chiar își dorește oprirea războiului”

Astfel, jurnalistul Victor Ciutacu a vorbit în noul episod al podcastului EVZ Play despre războiul din Ucraina și a susținut că „nu mai are nicio legătură cu adevărul”. Mai mult, acesta a lansat și un avertisment grav legat de sfârșitul conflictului militar.

„Ne așteptăm în fiecare zi să se termine războiul, că poate o muri el bătrân (n.red Vladimir Putin) și o veni unul mai blând, care vrea să se pună bine cu Occidentul. M-am săturat de toată prosteala asta, reciproc valabilă, că sunt în ambele părți niște școli de manipulare absolut înspăimântătoare”, a declarat Victor Ciutacu la EVZ Play.

La Putin morții sunt niște cifre

„Războiul ăsta nu mai are nicio legătură cu adevărul, cu excepția tragediei pe care toată lumea încearcă s-o escamoteze. La Putin morții sunt niște cifre, la Zelenski nu moare nimeni, toți sunt eroi. (…) La câte comenzi de armament s-au făcut pe plăți viitoare, am serioase dubii că cineva chiar își dorește oprirea acestui război”, a completat jurnalistul.

Amintim că întregul episod al podcastului poate fi vizualizat la finalul articolului.

S-a schimbat paradigma războiului

La rândul său, istoricul și teologul Florian Bichir a subliniat că „interesul Occidentului este să îngroape Rusia într-un al doilea Afganistan”.

„Una la mână, e vorba de propagandă. (…) A doua, s-a schimbat paradigma războiului. Deși putem spune că Rusia va câștiga războiul clasic, pe teren, Ucraina a ieșit învingătoare la nivel de empatie, de public. Uite că e un război pierdut de Rusia, deși e câștigat pe teren”, a explicat Florian Bichir.

Potrivit celor spuse de istoric, poporul ucrainean „își creează un sentiment național, care nu a fost până acum existent în Ucraina”.

„Ei nu au avut sentiment național atât de dezvoltat. (…) Au o grămadă de eroi pentru istoria lor și vor aștepta să își ia revanșa. Plus că interesul Occidentului este să îngroape Rusia într-un al doilea Afganistan”, a completat acesta.