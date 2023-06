Moderatorul podcastului a comentat, alături de invitatul său, jurnalistul, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu, anunțul alarmant al Ucrainei.

În primul rând, a observat Robert Turcescu, declarația făcută de oficialul din Ucraina nu mai revoltă pe nimeni, și în general niciun oficial român nu are vreo reacție. „N-a zis nimeni nimic, maestre”.

Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu ezită să se implice

Interlocutorul său apreciază că atitudinea decidenților continuă lipsa de implicare observată încă din luna februarie, când s-a declanșat diferendul dintre România și Ucraina pe tema lărgirii adâncimii canalului Bâstroe. Ion Cristoiu a remarcat, de asemenea, sfidarea ucrainenilor.

„PNL-ul are un secretar de stat la Transporturi, Scorișteanu, care e omul lui Zelenski. Ori de câte ori a venit vorba de Bâstroe, a zis că nicio problemă. Asta a zis și acum, că nu știe, că deocamdată trebuie să primească…

Dar unde e Grindeanu? Unde e Ciolacu? Recunoașteți că sunt tari ucrainenii ăștia, îi doare în cot. Cel mai important nu e faptul că-l adâncesc, că știam asta, ci că au tupeul, au încrederea să spună asta știind că proștii ăia, babuinii ăia din România nu fac”.

„El (n.red. – oficialul din Ucraina) a făcut o declarație foarte clară, preluată de Reuters, dată de toată lumea. Nu a sărit nimeni fiindcă știa că nu sar. Oamenii aceștia, inclusiv politicienii occidentali, sunt niște mâncători de semințe prăjite.

Cum să fii de acord cu asta? Trebuia să tresari. (…) Tupeul ucraineanului e infinit, e clar că ei asta urmăresc. El reprezintă interesul național al ucrainenilor. Este un exemplu pentru noi. „, a continuat invitatul în studioul EVZ-Capital.

România pierde un avantaj strategic

În continuarea dialogului, renumitul gazetar a observat că Ucraina și-a văzut visul cu ochii, și anume prin dragarea canalului Bâstroe tolerată de autoritățile din România, au în prezent propriul braț pe Dunăre.

„Interesul lor este să facă un nou braț al Dunării. Vor rămâne în istorie că au făcut încă un braț al Dunării al lor, punct. Problema este că noi nici măcar nu piuim”, a mai observat Cristoiu.

Gazda podcastului a completat că o pierdere esențială pentru români vine din renunțarea la un avantaj strategic extraordinar, care poate fi interpretată și ca pierderea unei granițe naturale.

„Sulina, dincolo de faptul că se transportă cereale, orice militar din țara asta, iar Ciucă ar trebui să știe fiindcă a fost șeful Statului Major, știe că are o importanță strategică din punct de vedere militar. Brațul Sulina cu adâncimea lui, cu ieșirea lui la mare, reprezenta până deunăzi un avantaj extraordinar al României, garantat de tratate internaționale. Faptul că ucrainenii, urmărindu-și un interes național, ne anulează un avantaj comercial și militar unic, reprezintă mai mult decât o prostie politică.

Politica externă românească și avantajele unei granițe naturale

Am putea să folosim cuvinte tari cum ar fi trădare. Degeaba cumperi F-uri, tancuri și așa mai departe, dacă tu pierzi un avantaj militar unic. În strategiile de luptă a avea un avantaj de genul ăsta poate însemna mult mai mult decât a avea submarine. Avantajele unor granițe naturale sunt extraordinare (…) Granița naturală nu mai există, cam asta e ideea în momentul de față. Noi am cedat o graniță de stat. Ne-am întors cu spatele și am zis faceți ce vreți pe graniță că noi nu ne băgăm”, a punctat Robert Turcescu.

„Totul este urmarea predării politicii externe românești (…) Avem un ministru de Externe cu agendă proprie”, a completat interlocutorul său, amintind că Bogdan Aurescu este cel care a venit cu propunerea ca Maia Sandu să scoată în afara legii partidele care i se opun, inițiativă care nu are nicio legătură cu democrația, a mai subliniat Cristoiu.

Emisiunea integrală de tip podcast poate fi vizionată AICI.