Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a declarat, miercuri, 28 decembrie, în podcastul „Evenimentul istoric” de la EVZ Capital că a activat în calitate de colaborator al Brigăzii Antiteroriste din Securitate timp de șase ani.

Despre colaborarea cu Brigada Antiteroristă

„Nu a fost chiar toată viața. Eu am fost colaborator timp de circa șase ani al brigăzii antiteroriste din Securitate, dar cercetând biografia neamurilor mele, văzând ce s-a întâmplat în familia mea, am descoperit că într-adevăr există legături extrem de strânse între ascendenții mei și serviciile secrete. Așa s-a ajuns și la mine, să fiu vizat de serviciile secrete de mai multe ori până am acceptat colaborarea.

Am avut parte de o întâmplare destul de șocantă când lucram la revista Viața Studențească. Am fost la Izvorul Mureșului unde era tabără studențească. Era un tânăr isteț și simpatic care era președintele organizației studenților palestinieni în România. Ne-am împrietenit, am intrat în mediul lor și la un moment dat au început să vorbească, fără să mai se ferească de mine, ca palestinienii care nu aveau stat și se simțeau cotropiți de Israel să înceapă să se mute în masă în Dobrogea, să-și facă propriul stat. Pe mine asta m-a înspăimântat.”, a declarat Sorin Roșca Stănescu la podcastul „Evenimentul istoric” de la EVZ Capital, moderat de Alice Barbu.

Prima ofertă de colaborare

Jurnalistul a relatat despre primele discuții cu reprezentanții Securității care au încercat să-l racoleze fiind încă elev la un liceu vestit din Capitală.

„Povestea asta nu m-a făcut să vreau să o iau pe același drum. Fiind elev la liceul Sf. Sava Securitatea a încercat să mă racoleze, cel care a încercat să mă racoleze a obținut un referat pozitiv în ceea ce mă privește. S-a întocmit un dosar de urmărire a mea și prietenilor mei, inclusiv Corina Chiriac care era prietena mea, a fost și ea urmărită și în dosar apar tot felul de elemente despre ea. Ei au ajuns la concluzia că aș fi bun colaborator al Securității și apoi ofițer, dar eu am refuzat și m-am dus din clasă în clasă în tot liceu și le-am zis că vin Securiștii să îi racoleze pe toți.

Apoi m-am racolat singur, când eram redactor la Viața Studențească cu povestea cu palestinianul. M-am dus la redactorul șef, i-am spus că sunt intrigat de ce am aflat, el l-a chemat pe cel care se ocupa de securitate la nivelul Casei Scânteii. Acea persoană a stat cu mine de vorbă, m-a întrebat dacă accept să stau de vorbă cu cei de la brigada antiteroristă care se ocupau cu astfel de cazuri, am acceptat. Acea persoană m-a întrebat dacă doresc să colaborez spunându-mi că sunt riscuri foarte mari și că nu o să am niciun avantaj și dacă vreau să colaborez cu Securitatea. Am zis că da, pentru o astfel de chestiune, mi se părea că pot contribui la evitarea unor pericole.”, a relatat jurnalistul în podcastul „Evenimentuk istoric” de la EVZ Capital.