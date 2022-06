Lansarea ”Urmăritori și Urmăriți. Istoria unei familii de legionari”. S.R.S scoate la iveală secrete de familie

Sorin Roșca Stănescu a lansat luni, 13 iunie, cartea numită “Urmăritori și Urmăriți. Istoria unei familii de legionari”. În cadrul lansării de carte, eveniment care poate fi văzut pe pagina de YouTube EVZ Capital, Dan Andronic a spus câteva cuvinte despre aceasta, precizând că Sorin Roșca Stănescu și-a dorit ca prin această carte să își ceară scuze în mod public în numele familiei sale pentru ceea ce s-a întâmplat.

De asemenea, Dan Andronic mai spune că în perioada în care făcea această carte de interviu cu Sorin Roșca Stănescu nu îl credea pe autor atunci când povestea anumite întâmplări, însă după ce verifica spusele acestuia observa că lucrurile erau adevărate.

”Se spune că, și am auzit și eu de multe ori lucrul ăsta, cărțile se scriu din cărți. De multe ori nu am înțeles ce înseamnă lucrul ăsta, însă cartea ”istoria unei familii de legionari” scrisă de Sorin Roșca Stănescu este chiar scrisă dintr-o carte.

E o carte pe care am făcut-o cu el, o carte de interviu cel puțin la fel de interesantă ca cea de-a doua și în care, împreună, am descoperit că ceea ce credea el și știa despre familia lui era adevărat. Era chiar mai adevărat decât știa el.

Spre surprinderea lui, citind presa legionară despre modul în care membri ai familiei lui au fost implicați în această mișcare, despre lucrurile care s-au întâmplat și de aici i-a venit ideea și a spus ”neapărat trebuie să scriu o carte să îmi cer scuze. Vreau să îmi cer scuze în numele familiei mele pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că eu nu cred că ceea ce s-a întâmplat este corect și este o modalitate prin care îmi pot cere scuze în mod public”.

E un gest curajos și e un gest tipic pentru Sorin Roșca Stănescu de a lua pericolul în piept și de a se lua la trântă cu el. E o carte extrem de interesantă, are povești demne de un scenariu cinematografic. Vă spun sincer că atunci când făceam cartea de interviu cu el de multe ori nu îl credeam, mi se părea că fabulează pentru că are imaginație, verificam și era adevărat. Este un demers unic, eu nu am mai văzut pe cineva să își devoaleze istoria familiei în lucrurile mai puțin plăcute”, a declarat Dan Andronic la începutul lansării cărții ”Urmăritori și Urmăriți. Istoria unei familii de legionari” a lui Sorin Roșca Stănescu.

Bombă cu ceas în plan sentimental

La rândul său, Sorin Roșca Stănescu a precizat că pentru scrierea acestei cărți a avut de triat ”un munte de documente” din care a ales doar câteva pentru a le reproduce în opera sa.

Autorul a precizat că a dat de ”o bombă cu ceas” care viza identitatea sa, subliniind că această bombă a fost, în primul rând, pe plan sentimental.

Sorin Roșca Stănescu a mai precizat că în cartea sa a încercat să facă o ”disecție prin istoria unor servicii secrete care și-au predat succesiunea unei alteia”.

”Dragi prieteni, pentru că suntem numai între prieteni aici, într-o bună zi, Dan Andronic împreună cu colaboratoarea sa Alice Barbu mi-au pus în brațe o bombă cu ceas. Desigur, la cererea mea. La cererea mea, cei doi au procurat de la CNSAS tot ce se putea procura și m-am trezit cu un munte, literalmente, un munte de documente pe care a trebuit să le triez luni în șir pentru a ajunge la cele puține documente pe care le-am reprodus în această carte.

Bomba cu ceas viza, până la urmă, identitatea mea pentru că vine din identitatea familiei mele. După ce tatăl meu a fost, cred și eu, omorât, copiii români, în mod cinic rădeau de mine că nu am tată în timp ce copiii evrei din Brașov manifestau compasiune față de mine. În felul ăsta m-am apropiat de familiile de evrei din Brașov și familia mea a respectat acest lucru și nu a vrut sub nicio formă să genereze în conștiința mea reflexe antisemite și probabil că și din acest motiv m-au protejat și nu mi-au spus nimic. Pentru asta le sunt recunoscător și poate că a fost mai bine că au procedat așa.

Deci această bombă cu ceas a fost, în primul rând, în plan afectiv, în planul biografiei mele, în plan sentimental, dar am utilizat această bombă cu ceas pentru a încerca, nu știu în ce măsură am reușit, dumneavoastră o să-mi spuneți după ce citiți cartea, pentru a încerca o experiență în felul ei unică – să încerc să fac o radiografie, o disecție prin istoria unor servicii secrete care și-au predat succesiunea, ștafeta, unul altuia din anumite puncte de vedere (…)”, a precizat Sorin Roșca Stănescu.