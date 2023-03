Jurnalistul Petre Mihai Băcanu, un nume sonor al presei postdecembriste, care se confundă cu istoria cotidianului „România liberă”, a fost eliberat din închisorile comuniste chiar în ziua Revoluției. Fusese condamnat în ianuarie 1989 pentru scoaterea unui ziar clandestin anticomunist.

Apărător al libertății de exprimare, acesta s-a aflat în spatele unui alt eveniment marcant al deceniului 9, prima vizită a regelui Mihai în România după căderea comunismului.

Arestat în data de 24 ianuarie 1989, Petre Mihai Băcanu a stat în pușcăriile Securității până pe 22 decembrie 1989, când Revoluția i-a salvat viața. Invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea în emisiunea Contrapunct EVZ a mărturisit că se temea că „nu va ieși viu din pușcărie”, fiind bătut și maltratat de oamenii Securității.

Jurnalistul Petre Mihai Băcanu a scris milioane de știri și mii de articole, dintre care o bună parte investigații, după cum a mărturisit în studioul EVZ-Capital. Eliberat din închisoare pe 22 decembrie 1989, acesta a ajuns să conducă cotidianul „România Liberă”, care pleda pentru valorile libertății și democrației, dar era cunoscut și pentru poziția sa pro-monarhistă.

O vizită istorică: un milion de român și-au salutat regele

Invitatul a jucat un rol important în cadrul Alianței Civice, care avea să dea naștere ulterior Convenției Democrate, însă a fost și un susținător convins al monarhiei. Petre Mihai Băcanu a relatat, în studioul EVZ-Capital, cum a ajuns să se ocupe de organizarea primei vizite oficiale a Regelui Mihai I de Hohenzollern, după ce imediat după Revoluție fusese întors de la aeroport de oamenii președintelui Iliescu.

Vizita din anul 1992 a Regelui Mihai și a Reginei Maria, alături de alți membri ai Familiei Regale, avea să rămână în istorie. O mare de oameni, un milion de români au inundat străzile Bucureștiului pentru a-l vedea pe monarhul plecat în exil în 1948, după instaurarea puterii comuniste ți abdicarea din decembrie 1947.

Băcanu: Am făcut în așa fel încât regimul să nu mai poată da înapoi

Regele Mihai și Regina Ana au venit de Paște, în 1992, pentru a se ruga la mormintele părinților. În 1990, de Crăciun, monarhii nu fuseseră lăsați să intre în țară, fiind întorși din drum de la aeroport, după care expulzați.

„Am fost cel care am pus la cale venirea Regelui în 1992. Am făcut în așa fel, de comun acord cu Arhiepiscopul Pimen, cu părintele Marchiș, să păcălim regimul. Am făcut în așa fel încât regimul să nu mai poată da înapoi. Adică să nu-i mai scoată din țară.

O să povestesc poate cumva cum am făcut. Recte eram într-o ședință a Convenției Democrate prezidată de Corneliu Coposu și au apărut doi generali de la Poliție. Am ieșit, am discutat cu generalii, voiau să se asigure că nu i se întâmplă ceva regelui.

Atunci am înțeles că nici ei nu mai pot da înapoi. (…) Nu știa nimeni din Convenție, nici Coposu, că vine Regele în țară”, a afirmat cunoscutul gazetar.

Mirel Curea: Gen. Suceavă s-a asigurat că majestățile lor nu vor fi linșate

În context, jurnalistul Mirel Curea, redactor-șef adjunct EVZ.ro, a făcut o altă mărturisire impresionantă. Acesta l-a apărat pe viitorul principe Nicolae al României, la acea dată doar un copil.

„Unul dintre generali era generalul Suceavă. Mi l-a aruncat pe prințul Nicolae în brațe, a luat-o în brațe pe regină ca să se asigure să nu fie linșați. Dispozitivul de la Biserica Sf. Gheorghe îl asigura generalul Lupu.

Regimul, acoliții lui Iliescu ar fi vrut să se petreacă mari violențe ca să poată să-i dea, pe modelul Italiei, regelui interdicție să mai intre în țară, și interdicția asta să o dea Parlamentul României. Pentru că a știut dinainte că lucrurile așa vor sta, generalul Suceavă a venit la noi în redacție și m-a rugat pe mine să mă tund. Ai și tu un costum de securist, de milițian pe acasă? Să te tunzi așa ca securiștii.

Îmbraci costumul și stai toate zilele alea cu mine. Am nevoie de un martor pentru că Iliescu va provoca nenorociri. Nu m-am dezlipit de generalul Suceavă și de majestățile lor pe toată durata vizitei”, a relatat Mirel Curea în studioul EVZ-Capital.

Mai multe detalii despre spectaculoasa operațiune care a împiedicat o vizită ce se putea lăsa cu violențe și chiar pune în pericol securitatea Familiei Regale pot fi urmărite în interviul de colecție cu Petre Mihai Băcanu.