Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că şi-ar dori înfiinţarea Ministerului Afacerilor Europene, atunci când va fi premier, din luna mai a acestui an, însă nu își dorește o creştere a numărului de ministere, ci poate chiar o micşorare a numărului acestora.

„Dacă alte state europene, şi vă dau exemplu Germania are Ministerul Afacerilor Europene, Parlamentul României are comisii de afaceri europene atât la Cameră, cât şi la Senat, atunci trebuie să schimbăm acest lucru”, a mai explicat Marcel Ciolacu.

„Am stat de vorbă cu domnul profesor Vasile Puşcaş aplicat pe ceea ce nu funcţionează. Este normal, trebuie să recunoaştem când ceva nu funcţionează, să învăţăm şi să intervenim. Nu e o ruşine. Avem o neîmplinire. Avem un program PNRR şi ca să evităm astfel de răspunsuri care ar trebui totuşi coordonate. Noi nu vorbim de bani în PNRR, noi acolo vorbim de reforme şi de politici europene pe care le luăm şi le aplicăm şi în România, cu specificul românesc.

Deci este un nivel profesionist de abordare. Am văzut şi ştiţi foarte bine că orice victorie are mulţi părinţi, orice eşec devine orfan. Şi atunci dacă toate celelalte state europene şi vă dau exemplu Germania are Ministerul Afacerilor Europene, Parlamentul României are comisii de afaceri europene atât la Cameră, cât şi la Senat, atunci trebuie să schimbăm acest lucru. Nu să mărim numărul de ministere, aici cred că am fost foarte clar, poate să îl mai şi restrângem şi să venim cu o altă abordare”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat vineri la Piteşti ce ministere ar putea dispărea în Guvernul Ciolacu, la rotativă din mai.

Tot la Pitești, Marcel Ciolacu a vorbit și despre adăugirile care vor fi făcute la actualul program de guvernare, realizate împreună cu partenerii de coaliție.

„Împreună cu domnul prim-ministru şi preşedinte al PNL, domnul Nicolae Ciucă, o să ieşim împreună şi o să explicăm ce adăugiri avem la actualul program de guvernare, ce constatări, că anumite lucruri nu se pot realiza. Repet, s-a dus vremea campaniei electorale, oamenii aşteaptă lucruri concrete şi vom veni împreună. Avem o linie roşie şi eu şi domnul Nicolae Ciucă credem că în zona industriei alimentare şi industriei materialelor de construcţii statul român trebuie să intervină şi să reducem deficitul de balanţă comercială”, a explicat Marcel Ciolacu, întrebat despre ce înseamnă un program de guvernare bazat pe „patriotism economic” cum îşi doreşte PSD.

Marcel Ciolacu a făcut referire la investiţiile în infrastructură şi a spus că 90% din bitumul folosit de constructori este importat. „Avem cele mai mari investiţii. Poate nimeni nu se aştepta ca Sorin Grindeanu să semneze atâtea contracte şi să fie o explozie, mai ales în infrastructura critică. Este normal ca statul acum să intervină. Vă dau un singur exemplu: bitum. Trebuie să găsim soluţii. Aproape 90% din bitumul folosit de către constructorii din România este importat, trebuie să intervenim în acest domeniu”, a completat liderul PSD.