Printre speakeri s-a aflat și Radu Antohe, expert în politici publice, care a vorbit despre efectele războiului din Ucraina, dar și despre România, care este un hub logistic agricol extrem de important la nivel regional.

România, noul grânar al Europei?

Temele atinse în cadrul acestui eveniment au fost diverse. Radu Antohe a vorbit despre posibilitatea potrivit căreia agricultura din România ar putea înlocui deficitul lăsat de exportatorii din Ucraina și Rusia. De asemenea, el a spus dacă este momentul ca agricultura românească să își găsească o poziția mai înaltă în topul producătorilor globali din sectorul agricol.

Având în vedre faptul că fermierilor români li s-au dat în cadrul Comisiei Europene doar 10 milioane, Radu Antohe, a spus că:

„Oricând într-o astfel de situație exista o cale și astăzi Comisia Europeană si România ca stat membru are șansa să-și apere interesele si să-și sublinieze poziția. Intr-adevăr agricultura românească nu se află într-un context favorabil. Mi-aș dori acest lucru pentru toți cei care militează indiferent de poziția pe care se află in acest interes al bunului mers al agriculturii românești. Aș porni de la această idee. Am primit în derâdere o astfel de abordare, dar cred că nu atât faptul că decizia publică și aici, sincer, poziția autorităților centrale a fost una bună si este una bună, dar cred cp lipsa de comunicare și de asumare în fața fermierilor și cred că o mai bună transparență pe acest context în ace suntem îndreptățiți ca țară, ca lucrători în agricultură să ni se acorde o atenție față de toată perioadă din acre ne-am integrat, din 2007. Suntem într-un context regional, suntem într-un context chiar global, în acre România joacă un rol foarte important. Suntem cu totul de acord na ceastă situație nemaipomenită în această eră a noastră: un război în Europa, o situație de criză, riscul unei crize alimentare, categoric că impune o altă abordare din punct de vedere al comunicării în sector. De aici au pornit foarte multe lucruri. nu aș acuza poziția ministrului Daea, dar cred că lipsa de coagulare a unei lipse de comunicare, a unei transparențe asupra mediilor asociative, cred că s-a ajuns într-o situație în care fermierii. De ce suntem astăzi în poziția asta? Umilința pe de o parte”.

”Pe de o parte, mediile asociative au și ele o vină și pe de altă parte autoritățile publice. Foarte mulți fermieri astăzi nu stau într-o poziție foarte bună de capitalizare. Unii au vândut marfa cu gândul ca o evoluție normală și firească. Există un ciclu anual al fermierilor. Nu toți au știut. Sunt și cei care sau trezit cu marfă care stă la riscul nu numai al lipsei de valorificare ci și al perisabilităților produselor. De aici s-a pornit această necunoscută în piață. Această stare de incertitudine”, a continuat expertul în politici agricole.

Radu Antohe, despre noul Plan Național Strategic

De asemenea, acesta a vorbit despre angajamentul european pe plan regional.

„Să știți că România respectă un angajament european, acest coridor de solidaritate prin care trec cerealele din Ucraina în portul Constanța și dese valorifică în lume. Să știți că și noi fermierii din România, mai ales zootehnia românească am profitat de acest moment și noi am dorit să cumpărăm că e de o calitate inferioară.. În zootehnie astăzi este o mare problemă legată de calitatea produselor din Ucraina. Atunci noi ne face rău singuri, dar și noi am dorit să beneficiem de acest lucru. Pentru zootehnie a fost o oportunitate. România, în rest, s-a angajat s respecte acest coridor și bine a făcut. Dar într-adevăr ține și de bucătăria noastră internă ca țară. Revenind la coridorul Ucraina România. Cerealele faptul că astăzi nu sunt controale la punctele de frontieră la recomandarea Comisia Europene pentru a debirocratiza și a ajuta acest moment foarte greu pentru un stat european. Asta a dus la această situație în România”, a spus expertul în politici agricole.

Acesta a explicat modul în care poate ajuta noul Plan Național Strategic 2023-2027. Acest plan este dedicat investițiilor în agricultură, iar prin intermediul acestuia România beneficiază de 14,9 miliarde de euro.

Masa Rotundă Capital pentru „Agricultură 2023: tendințe și abordări inovative" este un eveniment organizat de Revista Capital , unde au fost prezentate cele mai de interes subiecte pentru acest sector.

Temele de discuție ale speakerilor au fost următoarele: ce șanse are agricultura de precizie în România, cum transformă digitalizarea agricultura românească, șansa României de a deveni hub logistic în contextul războiului din Ucraina, cum sunt afectați fermierii români de războiul de la granițele țării, și ce soluții de desfacere a produselor există pentru agricultorii români.

